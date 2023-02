El protocolo antidemocrático

Antes que nada debemos contextualizar el decreto que aprueba el protocolo. El contexto en el que se dictó fue la presión recibida por el gobierno provincial de parte de representantes de la producción agropecuaria de la provincia que ven afectados sus intereses económicos; por consiguiente la finalidad primera del protocolo y casi exclusivamente la única fue dar soluciones a esta presión recibida, es decir satisfacer los intereses de un sector de la población y no precisamente el sector más desaventajado.

El decreto 91 dice textualmente: “vistos los reiterados y continuos cortes de rutas ocasionados por manifestaciones públicas…” y considerando que dichos cortes “conculcan gravemente los derechos constitucionales de los ciudadanos, menoscabando su calidad de vida y poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la población…” y que “la economía de las zonas afectadas se ve gravemente perjudicada”, y que “El estado debe garantizar el goce de los derechos de la persona adoptando medidas positivas tendientes a asegurar el orden público…” para finalizar expresando “que ante la alteración del ejercicio equilibrado de derechos se deben adoptar las acciones para lograr su inmediato restablecimiento..” es por estas razones que se aprueba el protocolo referido.

En primer lugar debemos decir que este decreto violenta- con extrema violencia institucional- a los sectores más desaventajados de la sociedad y en condiciones de mayor vulnerabilidad social. Quienes cortar las rutas son desocupados, personas sin trabajo, víctimas de los ajustes estatales y los tarifazos estatales- recientemente de la energía eléctrica-, personas de pueblos originarios a quienes se despoja de sus tierras, que no tienen agua saludable para tomar, que reclaman salud y educación, que reclaman viviendas, que reclaman por un medio ambiente sustentable y sano para todos. Personas excluídas de la sociedad por faltas de políticas públicas eficaces de inclusión social y que garanticen los derechos ecónomicos, sociales y culturales y es justamente a estas personas que un decreto antidemocrático, anti derechos e inconstitucional pretende convertir en victimarios siendo que son las principales víctimas de un Estado ausente que solo se hace presente para expoliar a sus habitantes. Digo a propósito habitantes y no ciudadanos porque justamente carecen de los más elementales derechos humanos, son los más desprotegidos por ese mismo estado provincial que ahora para contentar a productores agropecuarios y empresarios va a “adoptar medidas positivas tendientes a lo que llama “el inmediato restablecimiento ante la alteración del ejercicio equilibrado de derechos”. Se necesita mucho cinismo para ponerlo por escrito ya que según el gobierno se ha producido un desequilibrio de derechos donde quienes carecen de los más elementales derechos referidos en esta columna según el protocolo tienen más derechos que productores agropecuarios y empresarios que tienen satisfechos todos sus derechos humanos fundamentales; ingresos dignos, agua potable y sana para beber, vivienda, comida cuatro veces al día todos los días, educación para sus hijos, salud privada, etc.

Comprendiendo todo esto es que distintos movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos se han pronunciado en contra pidiendo la derogación de este decreto que es lo más indicado que haga inmediatamente el gobernador, ya que fue un protocolo elaborado sin la participación de movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos que son los principales actores de la protesta social, de igual modo como tampoco tienen en cuenta a los pobladores originarios cuando se trata de instalar la minería extractivista en sus territorios. Procediendo así no se construye la participación política y ciudadana, así no se construye democracia.

Leído de manera atenta y a conciencia el protocolo, se observa claramente que el mismo legitima el uso de la fuerza pública para despejar las rutas de manifestantes y luego recién se abrirá una pretendida instancia de diálogo desconociendo que se llega a los cortes de ruta y a las manifestaciones por fracaso de todas las vías previas de reclamo para la efectivización de derechos constitucionales, nadie utiliza el corte de rutas como primera medida sino como última al no recibir respuestas del estado y a veces no recibirlas durante años.

El protocolo no solo legitima el uso de la fuerza pública para despejar las vías de circulación con lo cual es un protocolo represivo SINO QUE CRIMINALIZA LA PROTESTA SOCIAL y lo dicho se observa cuando establece: “El Jefe del Operativo de Seguridad indicará a los manifestantes que deben desistir de cortar las vías de circulación, retirarse y ubicarse en otra zona para ejercer sus derechos, garantizando SIEMPRE el libre tránsito,…debiendo dar inmediata intervención al Fiscal federal o provincial que correspondiere” y se repite en el protocolo tres veces lo de dar inmediata intervención al fiscal penal con lo cual queda más que evidente la criminalización de la protesta social.

El protocolo ya no solo se refiere a las rutas sino a todas las vías de circulación con lo cual quedan comprendidas también las calles de las ciudades de la provincia.

Párrafo aparte merece el apartado VI que refiere que cuando los manifestantes utilicen fuego o pirotecnia que pudiere dañar el medio ambiente se dará inmediata intervención al fiscal penal. Párrafo este de un cinismo pocas veces visto ya que es el mismo estado provincial y el mismo poder judicial y procuración que permanece impasibles frente a gravísimos atentados al medio ambiente como son los provocados por la deforestación con fines de explotación agropecuaria o los que provoca la minería extractivista.

Como broche antidemocrático del protocolo el último capítulo regula la actuación de los periodistas durante las manifestaciones públicas quienes deberán ubicarse en áreas que no interfieran con los procedimientos de las fuerzas de seguridad, es decir, las fuerzas de seguridad les indicarán desde donde pueden realizar su trabajo. El protocolo cercena el ejercicio del periodismo, y con ello cercena la libertad de expresión y de información, aparte de cercenar gravemente el derecho a la protesta social y criminalizar la misma, por todos estos motivos de peso el protocolo debe ser derogado inmediatamente como acertadamente lo han solicitado distintas voces de la sociedad.

Las fuerzas de seguridad en un verdadero estado democrático deben estar en las manifestaciones para garantizar y proteger la integridad física de los manifestantes y de los periodistas que se encuentran cumpliendo con su trabajo de informar a la sociedad toda, naturalizar lo contrario es haber naturalizado el autoritarismo, el fascismo y la represión que nos legó la dictadura militar.

Siendo que el procurador general de la provincia el encargado constitucionalmente de velar por la legalidad, la prensa debiera preguntarle al Dr. García Castiella que opina sobre el reciente protocolo y si ya interpuso la correspondiente acción de inconstitucionalidad ante el poder judicial.

Quienes redactaron el protocolo antes de hacerlo debieron leer el documento “La protesta social, núcleo de la democracia argentina” elaborado por el CELS y también el libro “La protesta social” del Dr. Roberto Gargarella.

Natalia Buira.

Master en Derechos Fundamentales