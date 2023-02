"Sáenz tiene una excelente relación con Juntos por el Cambio"

Por Aries, el presidente de Recursos Energéticos y Mineros de Salta, S.A.(REMSa) y dirigente destacado de los inicios del PRO en la provincia, Alberto Castillo se refirió a la presentación de Juntos por el Cambio en Salta, que se realizó ayer y estuvo encabezada por Miguel Nanni e Inés Liendo, entre otros.

"Están todos y no saben dónde estamos porque no hay un partido PRO, porque fue intervenido", cuestionó Castillo. Y advirtió que no se sabe cómo van a ser las candidaturas en las próximas elecciones.

Consideró, asimismo, que en el lanzamiento de JxC no se vio reflejada la "afinidad" que el espacio tiene con el gobernador, Gustavo Sáenz.

"Yo creo que Juntos por el Cambio puede presentar un proyecto político diferente al Gobernador", afirmó, aunque señaló que no está en contra de la gestión del mandatario.

"El Gobernador tiene excelente relación con Juntos por el Cambio, en ambos sectores del larretismo y Patricia Bullrich", remarcó Castillo.