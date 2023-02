Larreta acusó al Gobierno de “despreciar la democracia” con el juicio político a la Corte

En un día clave en el que se definirá si se avanza con el juicio político a la Corte Suprema, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acusó con un duro mensaje al gobierno nacional de “pasar todos los límites” y “despreciar la democracia” en su intento de remover a los magistrados del máximo tribunal desde el Congreso.

“El intento del gobierno nacional de avanzar con un juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema pasa todos los límites. Quieren anular un poder del Estado, despreciando la Democracia y atentando contra la Constitución Nacional”, cuestionó Rodríguez Larreta.

Desde sus cuentas de redes sociales, el dirigente de Juntos por el Cambio subrayó que “es una violación a la Constitución pretender remover a los jueces por el contenido de sus sentencias”. “Así como en un partido de fútbol no podemos sacar al árbitro de la cancha si nos cobra un penal en contra, en una República tampoco se puede remover a los jueces porque no nos gustan sus fallos”, comparó.

Rodríguez Larreta planteó que impulsar la remoción de los jueces, en el marco del conflicto entre el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal por los fallos adversos al oficialismo, “es desconocer la misión propia de la Justicia, que es interpretar y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes, siendo la Corte Suprema quien tiene la última palabra. Por lo tanto, aunque al Gobierno no le guste, lo tiene que cumplir”.

“Pero lo más grave es que la independencia del Poder Judicial es la base del Estado de Derecho. Es lo que garantiza la vida, la libertad y la propiedad de cualquier ciudadano. Con una Justicia sometida al poder político, como pretende este Gobierno, todos los argentinos quedamos desamparados”, dijo Rodríguez Larreta en su pronunciamiento.

El mensaje del jefe de Gobierno porteño se produce en un día clave para la ofensiva del Poder Ejecutivo. Este jueves a las 11, la presidencia de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados tiene como temario votar la admisibilidad o no de los proyectos de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia.

En la Comisión hay unos 14 expedientes contra los cuatro integrantes del máximo tribunal Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En total son alrededor de 60 denuncias contra cada uno de los magistrados. Los 31 legisladores que conforman la comisión deberán votar por sí o no a la admisión de cada uno de los expedientes.

El Frente de Todos tiene una mayoría en esa comisión, con 16 sobre 31 integrantes. De esta manera, la bancada oficialista y sectores aliados tienen asegurada la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación.

Sin embargo, la avanzada del oficialismo tiene pocas chances de prosperar en el pleno de la Cámara baja, porque carece de los votos necesarios para proceder con la destitución. Por eso, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que la remoción será, finalmente, rechazada en el Congreso.

“Este juicio político promovido por el propio presidente de la Nación es un ataque más al Poder Judicial sobre el que tenemos dos certezas: la primera es que no va a prosperar, y la segunda es que hará un daño gravísimo a nuestra economía”, dijo el jefe de Gobierno porteño en su mensaje.

“¿Quién invierte en un país en el que un presidente quiere anular al Poder Judicial? ¿Qué confianza en la seguridad jurídica se puede generar si el máximo mandatario viola abiertamente lo que dice el máximo tribunal?”, continuó.

Rodríguez Larreta concluyó su mensaje al advertir que la avanzada contra la Corte Suprema carece de acompañamiento en la población.“Hace meses vengo recorriendo el país y no hay un solo argentino que me haya dicho que su prioridad sea cambiar a los jueces de la Corte. Lo que quieren es que baje la inflación, conseguir trabajo, vivir sin miedo”, dijo, y siguió: “Quieren cambiar a este gobierno que no los escucha, que no los mira, que no los entiende y que no se ocupa de sus necesidades”.

“Los vamos a frenar en el Congreso. Estamos cada día más cerca del cambio. En cada argentino veo la fuerza para construir juntos un país distinto, que respete la Constitución y que se ocupe de los problemas de verdad, los que nos afectan a todos cada día”, remarcó Larreta, quien concluyó: “El futuro es respetando la ley”.

Infobae