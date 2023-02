“Chino” Navarro criticó la interna oficialista: “Parecemos niños gritando en el patio”

Tan sólo un día después de que el presidente Alberto Fernández asegurara en declaraciones radiales que no le dedicará ni “un segundo a la interna” del Frente de Todos, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, lamentó las diferencias que persisten en la coalición oficialista al considerar: “Parecemos niños gritando en el patio”.

En la misma línea, Navarro respaldó la convocatoria a una mesa nacional del Frente de Todos que realizó el presidente Fernández, con el objetivo de limar asperezas y diagramar una estrategia electoral de cara a los próximos comicios. “Es una iniciativa que era necesaria”, consideró en diálogo con FM Delta 90.3.

Acto seguido, el funcionario mostró su descontento por la feroz interna que atraviesa el oficialismo en pleno año electoral. “Deberíamos priorizar los problemas de nuestro pueblo. Tenemos que aprender a resolver con cierta madurez, no como niños. Parecemos niños gritando en el patio”, opinó.

De cara a los resultados que podría conseguir el FdT en las urnas, Navarro señaló: “Cuando termine el día de la elección, si ganamos queremos tener la tranquilidad de que ganamos consecuencia del respaldo del pueblo argentino y de todo lo que nosotros hemos hecho. Y si no nos toca ganar, tener la tranquilidad de poder mirar a los ojos a cualquiera porque hicimos todo lo que había que hacer para ganar”.

En cuanto a los candidatos “naturales“ a la presidencia que representarían a oficialismo, Navarro mencionó a Alberto Fernández, “si es que tiene la voluntad de repetir”, y a Sergio Massa, actual ministro de Economía de la Nación. “Aunque él dijo que no”, aclaró.

Las declaraciones de Navarro van de la mano con los dichos que ayer pronunció el presidente Fernández durante una extensa entrevista concedida a Urbana Play. Días antes de que se conforme la mesa política en la que se debatirá la estrategia para las elecciones 2023, minimizó las críticas que recibe por parte de La Cámpora y de otros sectores del Frente de Todos.

“Lo que ellos dicen es lo que menos me preocupa, no voy a hablar un segundo de eso, cada uno tiene el derecho de pensar lo que quiera, yo voy a mostrar lo que pasó”, planteó el mandatario, en alusión a los alcances del acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Más tarde, al ser consultado por la periodista María O’Donnell sobre las diferencias que surgieron con su ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, Fernández retomó el planteo: “No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no; yo gobierno con los que puedo gobernar; yo sigo gobernando, no me importa”.

El jefe de Estado también se refirió al rol que mantiene el ministro de Economía Sergio Massa en el equilibrio interno de la coalición oficialista: “Sergio ha sido muy valioso y cada vez que tuve conflictos internos estuvo al lado mío ayudándome, nunca tirándome piedras”.

“¿Puede ser candidato?”, le preguntaron. “Él puede ser un candidato, ¿por qué no? Yo no sé quién será candidato: puede ser él, puedo ser yo”, dijo. Y aclaró que el eje rector de la estrategia del Frente de Todos debe ser evitar que Juntos por el Cambio regrese al poder.

