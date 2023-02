Alberto Fernández: “No le voy a dedicar un segundo a la interna; yo sé con quién puedo gobernar y con quién no”

El presidente Alberto Fernández se refirió a las críticas que recibe por parte de La Cámpora y de otros sectores del Frente de Todos días antes de que se conforme la mesa política en la que se debatirá la estrategia para las elecciones 2023.

“Lo que ellos dicen es lo que menos me preocupa, no voy a hablar un segundo de eso, cada uno tiene el derecho de pensar lo que quiera, yo voy a mostrar lo que pasó”, planteó al analizar los alcances del acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional.

De acuerdo a la lectura del jefe de Estado, el entendimiento con el organismo multilateral de crédito no provocó un ajuste en la economía como sostienen sus socios del Frente de Todos, especialmente el kirchnerismo. El propio Fernández ha sido blanco de cuestionamientos directos de Andrés “Cuervo” Larroque y de Máximo Kirchner, en otros dirigentes.

Más tarde, al ser consultado por la periodista María O’Donnel en una extensa entrevista difundida por Urbana Play sobre las diferencias que surgieron con su ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, retomó el planteo: “No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no; yo gobierno con los que puedo gobernar; yo sigo gobernando, no me importa”.

El Presidente también se refirió al rol que mantiene el ministro de Economía Sergio Massa en el equilibrio interno de la coalición oficialista: “Sergio ha sido muy valioso y cada vez que tuve conflictos internos estuvo al lado mío ayudándome, nunca tirándome piedras”.

“¿Puede ser candidato?”, le preguntaron. “Él puede ser un candidato, ¿por qué no? Yo no sé quién será candidato: puede ser él, puedo ser yo”, dijo. Y aclaró que el eje rector de la estrategia del Frente de Todos debe ser evitar que Juntos por el Cambio regrese al poder.

En referencia a la inflación, el mandatario volvió a subrayar que “no se resuelve de un día para el otro” pero sostuvo que “ocultarla es una estupidez. Lo que todos debemos saber lo difícil que es resolverlo”.

“Hay múltiples causas que generan inflación: el déficit fiscal es una, emitir dinero para tapar es otra, y en la Argentina hay una tercera que es ‘la inflación autoconstruida’”, manifestó el mandatario, y a su vez aclaró: “El consumidor es una víctima, no es que el consumidor autoconstruye inflación. Estoy hablando de los pequeños formadores de precios”.

Infobae