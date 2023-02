Le niegan la prisión domiciliaria a un joven con autismo, hemofilia y epilepsia

"Veo que la justicia en Salta es para las personas que tienen dinero, el que no tiene debe pasar un martirio", cuestionó Lucía Toscano, madre de un joven privado de su libertad.

El beneficio de prisión domiciliaria a Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel del grupo "Los Nocheros", generó repudio, y en particular en Lucía Toscano quien es madre de un joven alojado en la Alcaidía por una denuncia penal.

Por Aries, lamentó que aún teniendo autismo, retraso madurativo, hemofilia y epilepsia, la jueza Ada Zunnino, le niegue la prisión domiciliaria, cuando a Teruel por una uña encarnada sí se la dieron, puntualizó.

Explicó que hace dos meses que pide la medida, y argumentó que es necesario que la Jueza de Garantías N.º 1 de la ciudad de Salta, señora Ada Guillermina Zunino, la atienda ya que asegura que su hijo sufre violencia en la celda y en su depresión, hasta dejó de comer.

Denunció que en la Alcaidía no le permiten que le lleven la medicación ni que sea atendido por un médico. "No hubo forma, presenté certificados, pedí la domiciliaria y me la negaron", expresó y agregó que durante su estadía en el lugar, sólo le dieron una pastilla para calmarlo y dormirlo ante un ataque de epilepsia, que vaya sea de paso padece desde que nació, aseveró.

Toscano se mostró indignada con la justicia salteña porque consideró que sin dinero, nadie la atiende. "Yo veo que la justicia de Salta es para las personas que tienen dinero, el que tiene debe pasar un martirio para poder ver a sus hijos; si no tiene dinero, nadie le da importancia, nadie escucha ni atiende", señaló.

"Ya no sé qué instancia seguir, cómo lograr traerlo a la casa", lamentó, y reiteró que "lamentablemente en Salta todo es política y dinero", en referencia a Lautaro Teruel.