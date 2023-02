El cronograma electoral, que formalmente se inició el 20 de octubre pasado, prevé para el mes que se inicia este miércoles la distribución y exhibición de padrones provisorios a partir del 23. No es una circunstancia secundaria: cada ciudadano debiera revisar de qué manera ha sido incorporado a esa nómina porque de ello depende dónde debe emitir su sufragio. Si la consulta, como suele suceder, ocurre en la misma fecha de elecciones, los errores serán insanables y las molestias, inevitables.

Lo demás ya corre por cuenta de quienes han hecho de la política una parte esencial de su vida y participan del proceso electoral desde una base militante a una cúpula que determina de qué manera se llevará adelante el mismo, ajustado a la normativa vigente. Eso es lo que se está desarrollando desde agosto de 2022, cuando se dispuso por segunda vez consecutiva la suspensión de las PASO.

A cinco meses de ese debate, que tuvo escasa significación porque no había razones sustanciales para tal decisión, el escenario es transitado por los negociadores de alianzas y los armadores de las campañas. Los primeros deben lograr coincidencias donde hay fuertes disidencias, que justifiquen los acuerdos necesarios para construir los frentes y sus listas de candidatos. Los otros deben encontrar modos de seducir al electorado, convenciendo primero a los propios para que multipliquen la expansión del mensaje.

Son tareas simultáneas que repiten viejas prácticas de la política electoral pero también estrenan nuevas metodologías, diseñadas para resolver la complejidad de un tejido cuya urdiembre ha sido reformada. El debilitamiento de los partidos políticos deja en manos de referentes destacados la tarea que en otros tiempos realizaban esas estructuras. En algunos casos, como el del justicialismo o el radicalismo, sus máximos órganos de gobierno dejaron en manos de sendas mesas chicas las decisiones esenciales. Otros partidos confirman que solo son instituciones que cumplen requisitos formales, como la cantidad mínima de afiliados, una declaración de principios, un nombre, una sigla y algún sello. Sus fundadores son sus líderes y toman las decisiones que corresponderían a sus afiliados, si existiese democracia partidaria.

Para los comicios de mayo, en los que se elegirán los Ejecutivos y se integrarán cuerpos legislativos, se espera que participen no menos de cinco alianzas; por lo menos tres se corresponden a frentes que ya participaron en elecciones anteriores, aunque difieran en su integración. Sin embargo, la que tomó la delantera es un conglomerado de partidos de escasa dimensión y poca inserción social, cuyas principales cabezas tienen funciones electivas obtenidas desde otras estructuras, con las que van a confrontar en esta oportunidad. El lunes se firmó el acta constitutiva pero sus términos no se dieron a conocer porque, en realidad, no han terminado de definir su composición.

Otro caso que demuestra la complejidad de estos armados es el del Partido de la Victoria, que en anteriores elecciones fue columna vertebral de un frente que impuso a los senadores nacionales por la mayoría y tiene intendentes y legisladores en todo el territorio provincial. El próximo 10 de febrero va a realizar su congreso y decidirá si se incorpora a Avancemos -el frente que ya se presentó en sociedad-, se alía con el gobernador Gustavo Sáenz o constituye una alianza kirchnerista, tres opciones que no tienen demasiados puntos en común.

Es probable que en la dirigencia haya talento y vocación para llevar adelante un trabajo ajeno a las mayorías; sí es seguro que sus resultados no serán de fácil comprensión por parte de quienes deben votar.

Nada que una buena campaña no disimule.

Salta, 01 de febrero de 2023