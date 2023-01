El campo aguarda un aval a sus reclamos para bajar la presión fiscal y tener más crédito

El ministro de Economía Sergio Massa mantendrá hoy una reunión con los dirigentes de la Mesa de Enlace. El encuentro se realizará a las 18 en el Palacio de Hacienda y participarán también del mismo el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y los integrantes de la Mesa Agroalimentaria nacional. Fuentes oficiales calificaron el encuentro como “una reunión de trabajo” aunque no se descarta que se anuncien medidas para paliar los efectos de la sequía, tal como el propio Massa prometió en el último encuentro con la dirigencia agropecuaria.

Hay que recordar que el pasado 20 de enero durante la última reunión entre las partes mencionadas, en la sede del INTA Castelar, el ministro de Economía señaló que esas medidas se darían a conocer el 1º de febrero, tras el pedido que acercaron los productores de alivio fiscal, financiamiento y declaraciones de emergencia o desastre agropecuario a nivel municipal, provincial y nacional. A partir de ese momento hubo varias reuniones técnicas y se espera que en el día se hoy el Gobierno presente el paquete de medidas, antes que las mismas sean oficializadas.

De cara a la reunión de esta tarde, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, comentó que desde su entidad la expectativa para el encuentro con Sergio Massa y Juan José Bahillo es que “se otorguen desde el Gobierno todas las medidas que hemos pedido. Son sumamente necesarias tanto en materia impositiva y en lo financiero. Además todas estas medidas deben estar adecuadas dentro de un plazo razonable, porque el daño producido por la sequía no se va a revertir inmediatamente, e inclusive por más que llovió en los últimos días el daño ya está causado y no vamos a poder revertir la situación hacia atrás”.

El dirigente, agregó, que las herramientas que están reclamando desde la Mesa de Enlace “son fundamentales para seguir trabajando, ya que una vez que se recupere la humedad de los suelos hay que seguir recomponiendo todo el sistema productivo y hoy el productor se encuentra sin capital de trabajo. Creo que es el momento en que el Gobierno tiene que reconocer lo que significa el campo para la Argentina, y ahí tiene que estar para apoyarlo y ayudarlo a que se restablezca lo más rápido posible”.

Por otro lado, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), sostuvo que con el impacto de la sequía, pero además de las heladas tardías y lluvias con caída de granizo que castigaron a los pequeños y medianos productores, “estamos esperando la devolución de los pedidos que hicimos al Gobierno. En virtud de haber planteado claramente todo lo que necesitamos, esperamos que los anuncios que luego de la reunión se hagan, sean medianamente lo que hemos pedido para los productores. De todas formas, luego de escuchar lo que anuncien vamos a tener asambleas para analizar si sirven las medidas o se necesita algo más, y evaluaremos si hay que generar algún acción gremial”.

Otro de los dirigentes de la Mesa de Enlace que opinó en la previa de la reunión con el ministro de Economía, fue el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. En declaraciones a la prensa, el dirigente señaló que “hemos trabajado en una agenda de temas prioritarios y urgentes que le entregamos tanto al Ministro (Sergio) Massa como al Secretario (Juan José) Bahillo y hoy, esperamos un visto favorable de esa agenda. Más allá de la situación de lluvias de la semana pasada, en las provincias las condiciones no mejoran y lo que está perdido ya se perdió y lo que viene no es alentador. Por eso el Estado debe entender que no estamos en condiciones de tributar impuestos cuando no hay renta. Estamos pagando retenciones y anticipos de ganancias como si estuviéramos en una situación normal”.

A todo esto, Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, dijo a este medio que “vamos a la reunión de hoy con la idea, por la cual nos invitaron, de que nos presentarían los detalles pormenorizados de cuáles serían las medidas que posteriormente van a anunciar. Nos adelantaron que muchos de nuestros pedidos que estarán contemplados, y algunos detalles a otros que se implementarían. Hasta que no tengamos más detalles de todo esto, no vamos a opinar al respecto”.

Otro de los actores de la producción que participarán del encuentro de esta tarde, es la Mesa Agroalimentaria Argentina. Se trata de un espacio gremial, agrario y cooperativo, que representa a pequeños y medianos productores, cooperativas, organizaciones campesinas y de agricultura familiar, así como pueblos originarios. La misma está conformada por la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI ST), la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF) y la agrupación Bases Federadas.

“Vamos a la reunión de hoy son tener información sobre los alcances de los anuncios del Gobierno. No sabemos si lo de hoy es solamente una reunión de trabajo o a lo mejor se llega a algunos acuerdos de anuncios tanto de la Mesa de Enlace como con nosotros. Ojalá todo se resuelva rápido y se pueda avanzar”, dijo a Infobae Juan Manuel Rossi, referente del espacio.

Según pudo saber este medio, en los encuentros que mantuvieron con los funcionarios nacionales los integrantes de la Mesa Agroalimentaria plantearon como pedidos la implementación de fondos rotatorios para asistencia financiamiento y compra de insumos (semillas alimento animal, etc.) y capital de trabajo para cooperativas y productores; seguro Multirriesgo, fondo de Asistencia a productores hortícolas y a pequeños y medianos productores ganaderos, y fideicomiso para asistir a 30.000 productores dentro de la emergencia y/o desastre agropecuario. Además de debatir en el Congreso una nueva Ley de Arrendamientos, de Segmentación de las políticas impositivas agrarias, y de Acceso a la Tierra.

