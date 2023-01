Cumbre del PJ: Wado, Massa y Máximo comparten acto en medio de las internas del FdT

Los dirigentes del oficialismo en Buenos Aires se reunirán. Será el primer encuentro público del ministro de Interior después de acusar al Presidente de no tener "códigos".

Luego de la escalada de tensión entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Interior Eduardo "Wado" De Pedro, el funcionario cercano a Cristina Kirchner participará hoy de un acto en Merlo con el titular del PJ de Buenos Aires, Máximo Kirchner, y el ministro de Economía, Sergio Massa.

La actividad está prevista como el cierre de de la reunión de intendentes e intendentas del Frente de Todos de la Primera y Tercera Sección Electoral. También estará el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.

El cierre está convocado para las 19 en la quinta La Colonial de Merlo. Desde la organización detallaron que habrá un escenario que suele ser utilizado para reuniones políticas y que en esta ocasión será la plataforma elegida por el peronismo bonaerense para "mostrar unidad en el comienzo del año electoral". La intención es mostrar en funcionamiento al "espacio de discusión, con la participación de todos los actores del Frente de Todos, que existe en la provincia".

En la reunión participarán intendentes de las secciones 1° y 3° pero también dirigentes del peronismo bonaerense que fueron intendentes por varios períodos y que ahora están a cargo de un ministerio en el Ejecutivo nacional. Uno de ellos es el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis (que estará en Merlo, según confiaron sus colaboradores), exjefe comunal en el municipio de San Martín, que sostienen su liderazgo en el ámbito local.

Una reunión en medio del caos

La jornada de hoy estará marcada, además, por la interna que atraviesa el Frente de Todos. En los últimos días Wado De Pedro dejó trascender su desencanto cuando vio que no fue invitado a la reunión que organizó el Presidente con Lula, el mandatario de Brasil, y los organismo de derechos humanos.

"No tiene código", fue el reproche que los voceros del funcionario con despacho en el primer piso de la Casa Rosada se encargaron de difundir, en off the reccord.

A partir de ahí la tensión escaló al punto tal que distintos funcionarios cercanos al jefe de Estado, como la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el de Seguridad, Aníbal Fernández, salieron al cruce con De Pedro.

Así fue que la ex diputada señaló que debe "aclarar lo que pasó" y que "si hay falta de códigos en todo caso es en referencia a quienes son parte de un gobierno y critican al gobierno". Por su parte, Fernández fue más directo: "Debe cerrar el pico".

