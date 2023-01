Impericia o intencionalidad pueden ser razones que resultan en una demora de la reforma de la Carta Orgánica de la Capital. Los convencionales que deben llevar adelante la tarea no podrán ser elegidos en los próximos comicios y si no media la voluntad política del gobernador, habrá que aguardar otra convocatoria general para que ello ocurra.

La Ordenanza que declara su necesidad fue sancionada el 30 de noviembre de 2022 y publicada el viernes último en el Boletín Oficial del Municipio. El propósito es actualizar su texto, adecuándolo a la reforma constitucional de 2021 y ampliar sus disposiciones.

No es el primer intento de modificar la Carta Orgánica Municipal sancionada en 1988; en 2011 hubo un trabajo de reforma en el Concejo Deliberante. La por entonces concejala Socorro Villamayor presentó la iniciativa que, al igual que la actual, fue aprobada por unanimidad. Proponía la incorporación de derechos y la necesidad de la participación ciudadana, la transparencia en el ejercicio de la administración y el fortalecimiento de los organismos de control municipal, en una misma línea que la nueva sanción.

Durante el último año se trabajó en el cuerpo que preside Darío Madile con el fin de encarar la reforma, a sabiendas que era probable que las elecciones provinciales se adelantaran. Efectivamente, a mediados del período ordinario de sesiones ya se trabajó en ese sentido y el 20 de octubre de 2022 se publicó el decreto de convocatoria a elecciones para el 14 de mayo próximo.

La Ley 6444, de régimen electoral, establece que la elección de miembros de la Convención Municipal se debe llevar a cabo con la primera elección que convoque el Poder Ejecutivo, siempre que la Ordenanza se promulgare hasta los treinta días subsiguientes al dictado del Decreto de Convocatoria. No es necesario hilar muy fino para advertir que de ninguna manera este plazo se ajusta a la pretensión de una reforma. Fue sancionada 35 días después y debe adicionarse el tiempo que le toma al Departamento Ejecutivo promulgar una ordenanza.

No es lo único que puede destacarse de la sanción y la promulgación. La ley electoral citada, en su Artículo 20, señala que “La convención deberá finalizar su cometido dentro de los sesenta días de su instalación, pudiendo ésta por dos terceras partes de votos prorrogarlas por treinta días como máximo”. La Ordenanza que declara la necesidad de la reforma contradice esta normativa superior cuando dice en su texto que “La Convención Municipal se instalará para la realización de su cometido el día primero de marzo posterior a la elección y finalizará sus funciones a los noventa días de su instalación, pudiendo prorrogarse por treinta días más como máximo si así lo resolvieren las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros”.

Según los considerandos de la norma, inaplicable para los próximos comicios, se ha realizado un intenso trabajo previo, que incluyó el relevamiento de la demanda social en torno de las disposiciones respecto de facultades del gobierno municipal. La Banca del Vecino, para citar un caso, ha sido discutida en el proceso de consulta realizada, que no constaría en actas según fuentes del Ejecutivo que trató el expediente para la promulgación.

La necesidad de la reforma está debidamente fundada; hubo debate y votación unánime. No está claro por qué no puede realizarse en tiempos razonables para no frustrar la iniciativa, como ocurrió una década atrás.

Son los concejales quienes deben explicar si su intención es que se lleve adelante en otro tiempo, con otros protagonistas de la política. O es un hecho de torpeza con efectos institucionales. En cualquier caso no es un buen mensaje.

Salta, 30 de enero de 2023