Djokovic, otra vez al Olimpo del tenis: barrió a Tsitsipas en Australia, alcanzó a Nadal y se quedó con el 1 del ranking

Redención. Bajo el mismo firmamento en el que, un año atrás, empezó el calvario de Novak Djokovic con su deportación por su postura antivacunas, el serbio regresó al Olimpo del tenis: volvió a igualar a Rafael Nadal como los más ganadores de la historia de Grand Slam (22), al conquistar su décimo Abierto de Australia con una categórica victoria sobre el griego Stefanos Tsitsipas que además lo catapultó al número uno del ranking ATP.

En el Rod Laver Arena del Melbourne Park, el serbio salió más que decidido, mantuvo un juego muy consistente y se bancó un ambiente 'hostil por la gran comunidad griega que vive en Australia y que acompañó a Tsitsipas, que con el triunfo también podía quedar en la cima del escalafón.

Pero Djokovic no dejó pasar su oportunidad y se impuso con parciales de 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (4), en poco más de tres horas de juego, un marcador que muestra una paridad mayor a la que se vio dentro del court y que permitió al serbio arrebatarle el número 1 del ranking al español Carlos Alcaraz, que no pudo participar por una lesión.

A sus 35 años, el serbio mantiene su invicto la temporada 2023, en el que ya había conseguido el título en el ATP de Adelaida. Quizás por eso se desplomó cuando se fue a abrazar con su familia y cuerpo técnico, que en el box dentro del estadio se calzaron una remera alusiva a los diez títulos logrados en el primer Grand Slam de la temporada.

Un rato después se reincorporó, le costó llegar hasta su silla, tomó una toalla y volvió a romper en llanto: hasta se escuchaba el sollozo por los micrófonos de ambiente.

Fue la vigésimo octava victoria consecutiva en el ‘major’ oceánico para el balcánico, que se alejó así del estadounidense Andre Agassi, que contaba con una marca de 26 triunfos seguidos.

También igualó en la tercera posición a Nadal y la alemana Steffi Graf en la clasificación general de hombres y mujeres con más títulos del Grand Slam, una lista liderada por la australiana Margaret Court con 24, y seguida por la estadounidense Serena Williams con 23.

"Sabemos que en la cancha somos competidores, pero hay que valorar el esfuerzo de cada uno. Ésta no va a ser tu última final de Grand Slam, vas a tener muchas más que yo", le dijo Djokovic a Tsitsipas, durante la premiación.

"Sueñen en grande, todo es posible. No dejen que nadie les arrebate sus sueños. No importa de dónde provienes. Pienso que mientras más desventaja tienes y más difícil se te presente, más motivación hay que tener. Riégalo como si fueran unas flores, porque tú puedes hacerlo", fue el mensaje emotivo que el serbio dejó ante el público.

Djokovic definió éste Abierto de Australia como uno de los torneos "más desafiantes" de su carrera, después de la cancelación de la visa en 2022, que no le permitió jugar.

“Sólo mi familia y mi equipo saben lo que he tenido que pasar. Es la victoria más grande de mi carrera considerando las circunstancias. El año pasado no pude jugar y volví este año, gracias a toda la gente que me hace sentir cómodo en Melbourne”, cerró el serbio, tras recordar lo que vivió junto a su equipo y familia en las últimas cuatro o cinco semanas. En el inicio del torneo, hasta se había especulado con su baja por los dolores que acarreaba.

"Nos vemos el próximo año", anunció, después, Djokovic, que irá entonces por su undécimo título en el Melbourne Park.

La décima de Djokovic

Novak Djokovic amplió su propio récord en el Abierto de Australia con un décimo título, para convertirse en el rey indiscutible del Melbourne Park.

A los 20 años, en 2008, ganó su primer Grand Slam y el primero para Serbia tras superar en tres sets en semifinales al entonces número uno del mundo, el suizo Roger Federer, que llevaba 16 partidos invicto en este torneo. En la final venció al francés Jo-Wilfried Tsonga por 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (7/2).



"Todo jugador sueña con ganar un Grand Slam. Todavía no me doy cuenta por completo de lo que he conseguido estas dos semanas", dijo en aquel momento.

Tardó tres años en conseguir su segundo Grand Slam, nuevamente en Australia, y atribuyó su éxito a una dieta sin gluten. Supuso el lanzamiento de un año dorado en el que ganó tres de los cuatro títulos de Grand Slam.



Perdió un solo set en el torneo en el que superó al campeón vigente Federer de nuevo en semifinales y al escocés Andy Murray por 6-4, 6-2, 6-3 en la final.

Djokovic explicó que había cambiado su equipo, su comportamiento y su dieta tras un decepcionante 2010. "Las cosas fuera de la pista no funcionaban. Intenté encontrar la mejor solución posible y volver a la senda correcta", contó.

En su primera defensa exitosa del título, Djokovic necesitó cinco sets para ganarle a Murray en la semifinal y luego una batalla de casi seis horas contra el español Rafael Nadal en el partido decisivo. Fue la final más larga de la era Open y terminó a la 1h37 de la madrugada, cuando había empezado a las 19h30 del domingo en Australia.



Djokovic se arrancó su remera y rugió en la celebración de su victoria por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5 en 5 horas y 53 minutos.

"Físicamente es el partido más duro que he jugado", dijo un Nadal exhausto, tras saludar con un "buenos días" al público.

Djokovic se convirtió en el primer hombre en la era Open en ganar tres títulos seguidos en Australia al superar a Murray por 6-7 (2/7), 7-6 (7/3), 6-3, 6-2, en 2013.

"Es definitivamente mi Grand Slam favorito, el más exitoso para mí. Amo esta pista", reconoció el balcánico.

Derrotado en los anteriores cuartos de final por el suizo Stan Wawrinka, Djokovic se tomó venganza en semifinales de 2015 y ganó en la final otra vez a Murray con un 6-0 en el último set para igualar los 8 títulos de Grand Slam de Andre Agassi.

Fue su primer título después del nacimiento de su hijo Stefan. "Creo que tiene un significado más profundo, más valor intrínseco en mi vida porque soy padre y marido", sostuvo Djokovic.

En 2016, nuevamente contra Murray, Djokovic ganó su sexto título en Melbourne y su tercer Grand Slam consecutivo tras las victorias en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en 2015.

Meses después redondearía la estadística consiguiendo la gesta llevándose su primer Roland Garros y ser campeón vigente de los cuatro grandes, aunque no en la misma temporada. También igualó el récord de Roy Emerson en el Abierto de Australia, de antes de la era Open.

"Es un sentimiento increíble, especialmente por el hecho de que he conseguido hacer historia esta noche e igualar el récord de Roy Emerson de seis Abiertos de Australia", dijo Djokovic, que también empató con Rod Laver y Bjorn Borg con 11 grandes.

Después de dos años luchando contra una lesión, que incluyó una cirugía de codo, Djokovic superó claramente a Nadal en la final por 6-3, 6-2, 6-3 para levantar su séptimo Abierto de Australia en 2019 y su 15º Grand Slam, superando a su ídolo de infancia Pete Sampras.

"Fue definitivamente una señal del destino empezar a jugar a tenis, aspirar a ser tan bueno como Pete", sostuvo, y agregó: "Superarlo en títulos de Grand Slam, estoy sin palabras".

Un año más tarde, Djokovic consiguió su octavo título en Melbourne y su 900ª victoria en el circuito profesional. Se deshizo en tres sets de Federer en semifinales pero el austríaco Dominic Thiem le planteó su final más complicada desde la batalla épica con Nadal en 2012. El serbio levantó su 17º grande por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4.



"Obviamente en esta etapa de mi carrera, los Grand Slams son los que más valoro. Son los que priorizo", afirmó.

En 2021, Djokovic parecía eliminado por una lesión abdominal en tercera ronda contra Taylor Fritz, pero terminó sobreviviendo en cinco sets. No podía entrenar entre partidos, pero a cada ronda mejoraba su forma.



Ganó en cuatro sets a Milos Raonic y a Alexander Zverev, y pasó por encima del ruso Aslan Karatsev en semifinales. En la final esperaba otro ruso, el número cuatro del mundo Daniil Medvedev, que perdió en menos de dos horas por 7-5, 6-2, 6-2.

Deportado de Australia en 2022 por no estar vacunado contra el Covid, el serbio volvió con aura de favorito, pero una lesión en la semana previa del torneo lo complicó durante las primeras rondas.

Emergió en octavos y cuartos de final con palizas a Álex de Miñaur y Andrey Rublev pero, antes de las semifinales, se vio envuelto nuevamente en la polémica por unas imágenes de su padre posando con aficionados que exhibieron banderas prorrusas.

Su padre no asistió a la semifinal, que superó ante Tommy Paul, ni tampoco a la final, en la que Djokovic batió a Stefanos Tsitsipas.

