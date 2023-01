Central Córdoba - River: hora, TV y posibles formaciones

En la noche de este sábado, el Millonario hará su estreno en la Liga Profesional al visitar al duro Central Córdoba dirigido por el experimentado Leonardo Madelón. Tras la buena pretemporada en Estados Unidos, se viene el debut oficial en el 2023 de un River que, luego de varios años, no tendrá en el banco de los suplentes a Marcelo Gallardo como DT. Todo un nuevo desafío para Demichelis, que se muestra muy esperanzado por tener una gran temporada. Enterate el horario, por dónde se puede ver y las formaciones de ambos equipos.

¿A qué hora juegan Central Córdoba-River?

El partido se jugará a las 21.30 en el Único Madre de Ciudades. Ese mismo día, unas horas antes se podrán ver los partidos de San Lorenzo-Arsenal, Estudiantes-Tigre y Talleres-Independiente.

La terna arbitral estará encabezada por Facundo Tello, el árbitro principal del partido, Pablo González será el asistente número uno, Iván Núñez será el asistente número dos y el cuarto árbitro será Luis Lobo Medina. Mientras que en el VAR estarán Darío Herrera y Gerardo Carretero.

¿Por dónde ver Central Córdoba-River?

El encuentro se podrá ver por la pantalla de TNT Sports, que forma parte del Pack Premium del fútbol argentino. De todos modos, vas a poder seguir el minuto a minuto a través de Olé, como siempre.

¿Cómo llega Central Córdoba? El Ferroviario fue uno de los equipos que más se reforzó y cuenta con un plantel con varios conocidos. El refuerzo más importante fue sin dudas el Pulga Rodríguez, que llegó desde Colón y firmó hasta fin de año. Pero también hay que decir que se le fue Renzo López, el goleador del equipo que había hecho una gran temporada en el conjunto de Santiago del Estero.

Ésta no será una temporada más para los de Madelón, ya que necesitan sumar para ubicarse lo más lejos posible de la zona roja de los promedios. Actualmente, se encuentran con 92 unidades y están a cinco de Platense, que sería uno de los dos equipos que descenderían a la Primera Nacional. El otro es Arsenal, que se encuentra muy por debajo con 12 unidades menos.

Igualmente, habrá que esperar a ver qué ocurre con Belgrano e Instituto, dos instituciones recién ascendidas que dividen diferente. Si tienen una buena campaña, escalarán muchas posiciones y no tendrán dramas con los promedios, pero... si les va mal, tendrán que estar relojeando cómo se mueve la tabla. También recordemos que el último de la tabla general (Liga Profesional + Copa de la Liga) desciende junto a los dos peores de los promedios.

¿Cómo llega River?

El Millonario arrancará un 2023 en el que hay varios objetivos por delante. El hincha de River estará al tanto de ver la idea de juego de Martín Demichelis, que ya cuenta con cuatro amistosos en el lomo, pero todos quieren verlo en los partidos oficiales. Al igual que todos los años, otra de las competencias a la que apuntará el conjunto de Núñez será la Copa Libertadores.

Para eso se reforzó con varios jugadores que le darán ese salto de jerarquía necesario y por supuesto que no descuidará el ámbito local. Y que mejor que iniciar la Liga Profesional con el pie derecho, sumando de a tres ante un rival que se hace muy fuerte con su gente.

En los cuatro amistosos previos de los dirigidos por Demichelis, el equipo de la banda salió victorioso en tres encuentros (1-0 vs. Monterrey, 2-0 vs. Millonarios y 3-0 vs. Vasco), mientras que sobre finales del 2022 cayó por penales frente a Unión La Calera, tras empatar en cero en los 90´. Además, a pesar de jugar como visitante, los hinchas tendrán la posibilidad de estar presentes en el Único Madre de Ciudades, ya que el club local le otorgó 8.000 localidades.

Posibles formaciones

Central Córdoba: Marcos Ledesma; Julián Navas, Fabio Pereyra, Gustavo Canto, Mauricio Duarte; Ciro Rius, Jesús Soraire, Enzo Kalinski, Lucas Besozzi; Lucas Gamba y Facundo Castelli. DT: Leonardo Madelón.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari, Nacho Fernández, Franco Alfonso, José Paradela o Esequiel Barco; y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Fuente: Olé