"El plan de seguridad esta implementado pero es dinámico, la gestión del Dr. Cornejo fue muy importante dejo plan pero en lo estructural se lo contempla pero hay que ir viendo paso a paso, para mi parece, llevo más tiempo, pero son 40 días de gestión y es de lo que me tengo que hacer cargo, obviamente todavía no pude recorrer toda la provincia, es mi anhelo, para ir al interior yo no tengo un sub ministro hay cuestiones que resolver acá, si bien el ministerio es unipersonal tengo un gabinete, tengo a la policía una serie de organismos que integran el staff del ministerio que están presentes por ejemplo en el departamento San Martin la distribución del agua estuvo presente la policía de la provincia, mi presencia en esos casos no sumaba ni restaba, lo que importa es la decisión institucional del ministerio que en cada camión haya un policía que reparta el agua." Planteó el Ministro.

"El que me conoce sabe quién soy, si bien durante mis años de juez tuve las horas que correspondía en mi despacho soy una persona que anda en la calle en los lugares públicos, nunca he vivido en una burbuja, conozco a la problemática de nuestra sociedad sé muy bien donde estoy parado. " Afirmó Domínguez

Por otro lado explicó que asigna la crisis económica al crecimiento de la delincuencia:

"Yo asigno a la crisis económica y social un país con altos índices de inflación, con salarios que no acompañan esa realidad, con reglas de juego que no están claramente establecidas, generan un empobrecimiento de la sociedad, tenemos el 45% de la población debajo de la línea de pobreza, el 11% de indigencia, eso impacta en los hechos delictivos."

"En mi gestión es potencial la parte preventiva, la seguridad comprende dos aspectos, la prevención y la sanciona, estamos potenciando el recursos humano que es la policía, con presencia en las calles, que está advirtiendo, es insuficiente, si, para lo cual estamos incorporando 500 cámaras al sistema de video vigilancia en toda la provincia que ayuda y mucho en la prevención para que de inmediato se proceda en la detención, con todos los recursos humanos que cuenta la policía de la provincia." Dijo el Ministro.

Finalmente el Ministro aseguró que realizarán una conferencia de prensa para dar un balance de su gestión.