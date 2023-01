Bullrich y Macri se reunirán a solas en Villa La Angostura

Finalmente, se confirmó que este lunes Mauricio Macri y Patricia Bullrich, la titular del partido que él fundó, el PRO, se reunirán a partir de hoy en la casa que el ex presidente tiene en la localidad de Villa La Angostura, donde conversarán a solas en medio de las tensiones dentro de Juntos por el Cambio y las expectativas por las candidaturas en el marco de este año electoral.

Ambos dirigentes estarán casi dos días juntos, desde la mañana de este lunes hasta el martes antes del mediodía, durante los cuales conversarán sobre una serie de temas que no fueron revelados, pero que podrían generar algún efecto en la coalición opositora.

Por el momento no está claro si el ex mandatario nacional va a dar alguna señal de respaldo a la postulación de su ex ministra de Seguridad, quien ya expresó sus intenciones de competir por llegar a la Casa Rosada, aunque en su círculo íntimo no creen que vaya a ocurrir algo así.

Macri se cuidó muchísimo antes y después del encuentro que mantuvo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, otro de los aspirantes a la Presidencia, el 31 de diciembre pasado en Cumelén. En aquella oportunidad ni siquiera hubo foto de los dos.

Por su parte, quienes rodean a Bullrich apuestan a que esta vez sí habrá una foto del encuentro con el líder del PRO, lo que consideran que sería un guiño a su eventual candidatura.

En el entorno de la ex funcionaria aseguran que a ella le sorprendió la invitación del ex presidente a pasar un día y medio en su casa de Cumelén, y mucho más que le haya pedido, especialmente, que viajara con su esposo, Guillermo Yanco, ya que hasta el momento nunca convivieron de esa forma en “plan familiar”.

Sin embargo, no ex la primera vez que la ex ministra visita a Macri en su casa de Villa La Angostura: también lo hizo en enero del año pasado, cuando se reunieron durante tres horas, conversaron sobre “la construcción de una confianza social” y coincidieron en que en esa época era aún temprano para hablar de candidaturas. Esa vez sí hubo una foto de los dos luego de la charla.

Recientemente, ambos cuestionaron la posible llegada al país del dictador venezolanoNicolás Maduro, quien fue invitado por el Gobierno a participar de la cumbre de la CELAC, que se realizará el próximo martes en Buenos Aires.

La primera en hacerlo fue Bullrich, quien consideró que si el líder del régimen chavista “viene a la Argentina debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad, tal como ocurrió con Pinochet en Londres, en 1998″.

Posteriormente, Macri opinó que “la inmensa mayoría de los argentinos” sienten “vergüenza de que nuestro país se asocie con otros donde hay persecución, tortura, narcoterrorismo, presos políticos y elecciones fraudulentas que se burlan de la democracia”.

Desde el entorno de Bullrich creen que el apoyo del ex jefe de estado a la candidatura la ex ministra de Seguridad “se da de hecho”: según aseguran, es la que mejor sintoniza con el “estilo de cambio” que predica el ex jefe del Estado.

En el larretismo, en cambio, ya no esperan señales, guiños ni gestos del fundador del PRO: todo el equipo nacional del jefe de Gobierno de la Ciudad diseña su estrategia de campaña sobre la hipótesis de que las candidaturas presidenciales se definirán en las PASO.

Este sábado, en San Carlos de Bariloche, Macri abrió el Foro Federal de Legisladores del PRO mediante un diálogo con el diputado rionegrino Juan Martín en el que no solo reiteró sus premisas sobre la construcción de los liderazgos, sino que también insistió, una y otra vez, en el valor de la competencia. Toda la concurrencia entendió que, más allá de las comparaciones con el fútbol, Lionel Messi y La Scaloneta, estaba hablando de la interna del partido.

Macri no dio pistas sobre su candidatura (nadie se animó siquiera a preguntarle sobre el tema) y se mostró cómodo en su rol de mentor de la oposición. En la apertura del foro, al ex mandatario quizá también le habrá llamado la atención la reacción de los casi 200 legisladores provinciales y dirigentes del PRO cuando se proyectaron videos con los saludos de Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta y Bullrich: el “aplausómetro” favoreció claramente a la titular del partido.

Infobae