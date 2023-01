Rodríguez Larreta rechazó la llegada de Nicolás Maduro: "No podemos naturalizar que el Presidente abrace dictadores"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió con representantes de la comunidad venezolana en la Argentina y rechazó la visita del "dictador" caribeño Nicolás Maduro, quien llegará al país para participar de la Cumbre de la CELAC.

"Nos reunimos con Elisa Trotta y representantes de la comunidad venezolana en Argentina. Personas que tuvieron que dejar todo en su país y empezar de cero en otro lado por culpa de la dictadura de Nicolás Maduro", sostuvo el referente del PRO.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario de la Ciudad expresó que "al igual que millones de argentinos, están preocupados por la decisión del Gobierno nacional de invitar al dictador venezolano al país junto a los responsables de violar los derechos humanos en Nicaragua y Cuba, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, a la cumbre de la CELAC".

Y agregó: "Rechazamos contundentemente su visita. No podemos naturalizar ni permitir que el Presidente abrace dictadores. Su presencia en suelo argentino es una provocación injusta y dolorosa para los venezolanos, cubanos y nicaragüenses".

En ese sentido, Rodríguez Larreta afirmó que "también es una señal peligrosa para el mundo", ya que indicó que "la democracia es un elemento clave para el desarrollo y hay que defenderla siempre, sin doble vara y sin poner la ideología por encima de lo que está bien".

"Con el retorno de la democracia, nuestro país se posicionó a la vanguardia en materia de defensa de los derechos humanos y de la democracia en América Latina. Hoy, el Gobierno decide sentar a la mesa de debate regional a tres dictaduras. Como argentino, me duele y me preocupa", manifestó el dirigente de Juntos por el Cambio.

Para Rodríguez Larreta, "el Gobierno nacional tiene que dejar de mirar para un costado y denunciar, de una vez por todas y de forma categórica, las continuas violaciones a los derechos humanos en esos países".

"Sólo así vamos a poder fortalecer la democracia en la región y garantizar el bienestar y la seguridad de todos sus ciudadanos.

Acompaño a todos los venezolanos en este momento, y reafirmo mi compromiso de trabajar por una Argentina integrada al mundo", publicó el jefe de Gobierno porteño.

Y concluyó: "Con una política exterior orientada a la generación de trabajo y al aumento de nuestras exportaciones, y que defienda siempre la democracia y los derechos humanos en la región".

El aspirante a la Presidencia estuvo acompañado por el secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fernando Straface; su par de de Asuntos Públicos porteño, Waldo Wolff; y el vicepresidente 1º de la Legislatura local, Emmanuel Ferrario.

Legisladores porteños contra Nicolás Maduro

Los legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para declarar "personas no gratas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, dictadores de Venezuela, Nicaragua y Cuba respectivamente".

Y no solo ellos. También el sector liberal referenciado en Javier Milei. "No podemos permitir que reciban a un dictador, es una falta de respeto", señaló Ramiro Marra tras presentar un proyecto en la Legislatura porteña para también declarar a Nicolás Maduro como persona no grata en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa de Marra, presidente del bloque de legisladores porteños de Javier Milei, declara que Maduro no es bienvenido en la Ciudad de Buenos Aires por su clara responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, violación de múltiples principios democráticos y persecución política en Venezuela.

"Lo que hizo Alberto Fernández es un disparate, ya sabemos que festeja a los gobiernos autoritarios. Pero, ¿dónde está Rodríguez Larreta para frenar que entre en nuestra Ciudad?", criticó el diputado. Además, insistió en que teniendo en cuenta la alarmante situación en Venezuela, no se puede permitir que este gobierno autoritario siga formando parte de decisiones regionales.

En los motivos de la declaración, también se argumenta acerca de un informe de Naciones Unidas que alertó sobre el comportamiento del gobierno bolivariano respecto a los derechos de los ciudadanos. "Consideramos fundamental declarar a Nicolás Maduro persona no grata en la Ciudad de Buenos Aires", aclaró Marra.

La visita del Presidente de Venezuela se realizará el martes 24 de enero en el marco de una nueva cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Fuente: Ámbito Financiero