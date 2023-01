Patricia Bullrich pedirá a la DEA que detenga a Nicolás Maduro por presuntos vínculos con el narcotráfico: "Hay un pedido de captura"

La titular del PRO, Patricia Bullrich, adelantó que presentará un pedido a la oficina argentina de la DEA para que detenga a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, cuando llegue a la Argentina para la cumbre de la CELAC. Será por una denuncia que Maduro tiene en Estados Unidos por una presunta vinculación a un cártel del narcotráfico.

"Mañana voy a presentar un alerta a la DEA, ya que hay un pedido de captura por la participación en el Cartel de los Soles. Si alguien buscado en EE.UU. viene al país, las oficinas pueden actuar en la región para que sean extraditados", sostuvo la ex ministra de Seguridad de la Nación.

Se trata de una causa abierta en Nueva York, conocida como la “de los soles”. Según la investigación, estos son grupos de oficiales del ejército de Venezuela implicados en una amplia gama de actividades criminales.

"Cualquier venezolano te dice que el régimen se sostuvo por el narcotráfico después de la caída del precio del petróleo", planteó Bullrich en una entrevista con el programa "Si pasa, pasa", en Radio Rivadavia.

Según explicó la presidenta del PRO, existe un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y la Argentina que le permite a la oficina local de la agencia intervenir. Es el mismo marco normativo que habilitó la detención del avión venezolano iraní en Ezeiza.

"Es un acuerdo bilateral que tiene Argentina con Estados Unidos firmado en 1998. Si alguien en Argentina denuncia que una persona buscada en EE.UU. esta aquí, las oficinas de la DEA en Argentina pueden operar en contra de la persona con pedido de captura para extraditarla a Estados Unidos", contó.

"Recordá la importancia que tuvo la detención de (el dictador chileno, Augusto) Pinochet en Londres. Esto puede ser un hito", comparó.

Bullrich además opinó sobre la visita de Maduro y del mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ambos acusados de violaciones a los derechos humanos en sus países.

"Hay una clara pelea sobre qué tipo de sociedad queremos vivir. Si una clásica, en libertad. U otra con líderes eternos, dictaduras, falta de respeto a los derechos humanos, como el caso de Maduro. Son regímenes autocráticos que no respetan a la justicia", indicó.

"El kirchnerismo cree que se ha fortalecido en América Latina un tipo de hegemonía por el triunfo de determinados presidentes y quieren aprovechar en esta debilidad política que tiene este gobierno sin gobierno, sin proyección. Quieren rodearse de un mundo similar al de ellos", acusó.

"Intenta ser hegemonía en la región contra los que creemos en la democracia, la libertad. No porque sos dictador de izquierda no podes respetarlos o podés permitir que maten gente", sostuvo.

La interna en Juntos por el Cambio

Bullrich también se metió en la interna opositora y evitó opinar sobre si Mauricio Macri irá como candidato o si la respaldará. Fue en la previa de una reunión que le pidió el ex mandatario a Bullrich y que se realizará este lunes.

"No quiero interpretar a Mauricio. Él ha dicho que todavía no es candidato, que está trabajando para las ideas, ayudando a trabajar en el marco del PRO y Juntos por el Cambio. No voy a ser yo quien interprete su lugar", se excusó Bullrich.

"A mí me parece que los candidatos tenemos que tener nuestra impronta. La experiencia de estar bajo el ala no me parece buena experiencia de nadie. Ya hemos visto a Cristina y Alberto. No existen ni en Argentina ni en ningún lado bicefalías. No vamos a cometer ese error", agregó.



También se refirió a la situación en las distintas provincias, donde hay riesgo de ruptura de cara a los primeros comicios del año. En Río Negro, por ejemplo, el radicalismo avanza en un acuerdo con el oficialismo local, que lidera el senador nacional y ex gobernador Alberto Weretilneck. El PRO y la CC van con el diputado Aníbal Tortoriello.

"Rio Negro es algo que se viene dando hace tiempo. Hubo un sector del radicalismo que jugó con Weretilneck. La UCR Río Negro jugó en la alianza Juntos por el Cambio. Ahora, el 80% del radicalismo está adentro pero Weretilneck se está llevando el sello. Pero la UCR tiene que estar adentro", afirmó.

En ese sentido, adelantó que esta semana habrá una reunión de los presidentes de cada partido que forman Juntos por el Cambio. Y alertó que habrá consecuencias para quienes decidan romper la alianza.

"Tenemos que lograr la unidad en todas las provincias y mostrar una voluntad nacional de darle a la ciudadanía una unidad de todos los que estén jugando. Y en caso que haya un díscolo, que haya consecuencias. No puede no tener consecuencias el que rompa Juntos por el Cambio en cualquier lado", lanzó.

Fuente: Clarín