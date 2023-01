José De Mendiguren defendió que Camioneros fiscalice Precios Justos

La imagen generó repercusiones inmediatas: afiliados del gremio de Camioneros controlaban la aplicación de Precios Justos en el depósito de un supermercado. El hecho despertó duras críticas de la oposición, que calificó de "patovicas" a los hombres que acompañaron en el monitoreo de precios y abastecimiento. Sin embargo, ahora José De Mendiguren, un defensor del programa, respaldó la iniciativa de fiscalización.

"Acá no hay un control porque el Estado en ningún momento delega su responsabilidad de controlar, sino que hay un relevamiento de precios, que se ha hecho toda la vida, y de todas las entidades, no sólo los trabajadores", remarcó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, y añadió que las críticas sacan "de eje el verdadero interés de la gente". "Cuando se firmaron los acuerdos de precios participaron todos los sectores, incluidos los gremios. La base es si se cumplen o no los precios y el abastecimiento que es lo que en verdad importa", sostuvo.

De Mendiguren subrayó que "la lucha mas importante hoy es contra la inflación porque hay que preservar el poder adquisitivo de los salarios" y consideró que con el cumplimento del programa Precios Justos "una persona puede cubrir el 60% o 70% de la canasta básica". "Todo aquel que atente con el no cumplimiento de los acuerdos, está haciéndolo contra la preservación del poder adquisitivo del salario", apuntó.

En declaraciones en AM 990, el funcionario afirmó que "de los cuatro años del gobierno anterior, en tres cayó la economía. Este gobierno va a terminar en que de cuatro años de gestión tres vamos a crecer. Hoy el índice de desempleo es el más bajo de los últimos años".

El programa de Precios Justos incorporó una canasta de 1.700 productos que tendrán un congelamiento de sus valores o bien subas de hasta 4% mensual. Además de elementos propios de la canasta básica de consumo masivo, el Gobierno incorporó al plan otros rubros como combustibles y equipos de telefonía móvil.

