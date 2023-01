Macri comparó la interna de JxC con el Mundial: "Hay que armar una linda competencia"

Mientras que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio continúan pidiendo que participe en las elecciones 2023, Mauricio Macri sigue posicionándose -con bajo perfil- como una voz ordenadora de su coalición. Ahora el ex mandatario fue el invitado central de un foro federal de legisladores del PRO, celebrado en Bariloche. Aunque no da pistas sobre el grado de protagonismo que tendrá en las listas, ningún funcionario de su espacio se despega de su imagen: así se explica la presencia en primera fila de diputados e intendentes en la presentación de su libro, Para qué, en Mar del Plata.

En el encuentro, celebrado en el Hotel Inacayal de Bariloche, celebró que Juntos por el Cambio “ha crecido tanto y tiene tantos buenos dirigentes que vamos a tener que organizar una buena competencia”. En ese sentido, comparó la interna con el paso de la Selección Argentina por el Mundial de Qatar 2022, "que tanta alegría nos dio; fue la cosa mas linda que me tocó vivir en la vida, que compitiendo se puede ganar", y delimitó que es necesario "generar una competencia de nivel, a partir de las ideas, de los valores, de las propuestas y no personalizar”.

"Ese es el desafío que tiene Juntos por delante, y especialmente el PRO, porque el próximo presidente va a ser un dirigente del PRO”, apostó Mauricio Macri en el encuentro. Por el momento, los principales nombres que suenan para encabezar una lista presidencial en su coalición integran el partido que el ex mandatario ayudó a fundar: María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Elecciones en Río Negro

Maurico Macri también se metió en el ámbito local, donde el peronismo o sus aliados gobiernan desde el 2011. La actual gobernadora, Arabela Carreras, forma parte del armado del principal referente político de la provincia: el senador y ex mandatario Alberto Weretilneck. “Río Negro no tiene futuro con Weretilneck. Se ha transformado en un kirchnerista más”, sostuvo Macri, y justificó su comentario apuntando que “pone en discusión la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual nos condena a menos inversiones, menos progreso”.

Acompañando la posible candidatura de Eugenio Burzaco, funcionario del Ministerio de Seguridad durante su gestión, que apunta a la intendencia de Bariloche, el ex presidente fogueó a su candidato a gobernador en Río Negro: "Hoy tenemos todos que apostar a un cambio profundo que, claramente, es Aníbal Tortoriello”.

Finalmente, propuso que se debe poner el Estado “al servicio de la gente, de ocuparse de los problemas de la gente, por ejemplo, desarrollar Bariloche que no tiene caminos ni rutas para comunicarse entre los distintos lugares y que le generaría muchísimo mas trabajo a los habitantes de Bariloche”.

Fuente: Ámbito Financiero