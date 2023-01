“En el 2022 se solicitó un incremento según las paritarias nacionales para no quedar bajo la inflación, una vez que el Gobierno Provincial dio apertura a las paritarias 2023 nos sentamos a dialogar en cuanto a la recomposición salarial del sueldo docente, es decir que estamos pensando un cambio en el esquema de negociación salarial” Dijo Cervera.

“En el 2022 se solicitó un incremento según las paritarias nacionales para no quedar bajo la inflación, una vez que el Gobierno Provincial dio apertura a las paritarias 2023 nos sentamos a dialogar en cuanto a la recomposición salarial del sueldo docente, es decir que estamos pensando un cambio en el esquema de negociación salarial” Dijo Cervera. Además menciono que con el objetivo de encontrar una manera de no perder en cuanto a la inflación se convocó a todos los sectores de la administración pública y también hubo una reunión con el Ministro de Educación, Matías Cánepa con los técnicos de economía, en ese sentido planteó “Queremos prevenir que el poder adquisitivo del docente baje ya que una equiparación salarial no es suficiente”.