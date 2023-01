En barrio Solidaridad señalizaron una plaza para recordar a Nahuel Salvatierra

En el predio del Playón de la Feria de Solidaridad se descubrió la cartelería que recuerda a Nehemías Nahuel "Alexis" Salvatierra, un joven asesinado en un hecho perpetrado por agentes de la Policía de Salta en enero de 2018, por el que se condenó a cadena perpetua a los responsables del crimen.

El acto que forma parte de las acciones impulsadas para concientizar, condenar y sensibilizar sobre los casos graves de violencia a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto a la Secretaría de Derechos Humanos de Salta.

Se trata de la señalización número 30 que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con la participación de su titular, Horacio Pietragalla; el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylsk; la secretaria de Derechos Humanos provincial, Mariana Reyes; Raquel y Mamerto, padres de “Alexis” Salvatierra junto a sus hijas; la abogada de la familia Lis Palavecino; la delegada en Salta de DDHH, Maria Morales Miy; organismos de Derechos Humanos; Madres en lucha contra la impunidad; referentes políticos y comunitarios y funcionarios de la Municipalidad de Salta.

La acción se enmarca dentro de las acciones de la política nacional de memoria, verdad y justicia en contra de la violencia institucional. Al respecto Pietragalla resaltó que "esta política puntual tiene que ver con visibilizar los casos, con que haya memoria, con que cada uno de los vecinos que pasen por acá puedan ver lo que sucedió, para interpelar a las Fuerzas de Seguridad sobre cuáles deben ser sus conductas y sus acciones, para desterrar estos actos".

Por su parte Mariana Reyes destacó que “celebramos que Nación y Provincia puedan trabajar juntos, es importante y es preciso que apliquemos toda la política pública necesaria para la prevención de la violencia institucional, para que no haya más “Nahuel”, eso es lo que queremos, que vivamos libres, en paz y con derechos. Y en ese sentido nuestro compromiso como Estado es verdadero”.

Raquel Cáceres la madre de Nahuel Salvatierra se expresó diciendo “les agradezco a los organismos presentes por acompañarme en este momento que es muy especial, más allá del dolor sé que no estoy sola, a pesar de que él no esté físicamente, pero como les digo siempre a mis hijos, él está en nuestro corazón". Pidió además que estos delitos "no se sigan cometiendo y que seamos más humanitarios".