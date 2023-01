Denunciaron a un funcionario del Ministerio de Seguridad: “Te voy a plantar droga en tu casa”

Un miembro del Consejo de Propietarios de un barrio privado situado en San Lorenzo Chico, radicó una denuncia penal a Andrés Martínez, actual funcionario del Ministerio de Seguridad de la Provincia y exdirector de Tránsito durante la gestión de Miguel Ángel Isa en Capital y posteriormente mismo cargo en la Municipalidad de Gral. Güemes.

El denunciante se presentó en la fiscalía de San Lorenzo el pasado 5 de enero para exponer una situación ocurrida en el country a principios de noviembre donde viven ambos, el denunciante y el funcionario. Martínez es, además, propietario de la empresa que se encarga del mantenimiento del barrio privado.

Según consta en la denuncia por el delito de amenazas, el denunciante en una conversación le habría exigido al propietario de la empresa que ponga a sus empleados en regla, y esta situación lo violentó de sobremanera.

La mañana del 5 de noviembre, en el pórtico de la entrada del barrio Martínez lo habría cruzado y dicho: "te voy a plantar droga en el auto, o en tu casa para demostrar que no sos honesto”.

Además, según la denuncia, el funcionario habría agregado que tenía “intervenidos todos los celulares de los del consejo” y que también le aclaraba que él trabaja en el Ministerio de Seguridad. “No sabes con quién te metiste”, cerró la amenaza sobre el miembro del Consejo.

En la denuncia asimismo, se cita a un testigo que puede dar cuenta de lo expuesto.

A la redacción de Aries On Line, el denunciante le aseguró que a la denuncia llegó por insistencia de la familia por temor a que Martínez llegara a cumplir sus dichos, y por lo que prefirió dejar constancias.

La víctima solicitó a la Fiscalía que el denunciado no se le acerque ni a él, ni a su familia. Y que no se comunique por ningún medio. Después de dos semanas, en virtud de la feria judicial, hasta el momento el denunciante aclaró que no recibió ningún tipo de comunicación sobre las medidas requeridas, de parte del Juzgado de Garantías interviniente.

Claudio Andrés Martínez fue designado por contrato en octubre en el Ministerio de Seguridad bajo la órbita de la secretaria, Frida Fonseca. Su contrato tenía duración hasta el 31 de diciembre, como todos los realizados con el Estado provincial. El 13 de enero, la Secretaria de Seguridad confirmó que era parte de su personal.