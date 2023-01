Dura crítica de una diputada oficialista al Gabinete Provincial: "Hay dos ministros que ni conocemos"

"Estamos teniendo dos ministros nuevos que no conocemos, el de Seguridad y Salud, y eso es grave", sostuvo la diputada por Orán, Gloria Secco.

La legisladora por el Departamento Orán, Gloria Secco analizó por Aries al Gabinete del gobernador, Gustavo Sáenz, algunos fueron aprobados y alguno otros no tuvieron la misma suerte. Hizo una particular valoración con las nuevas incorporaciones en Salud y Seguridad y Justicia.

"Tenemos ministros que escuchan a los legisladores, responden a los planteos y buscamos soluciones. Uno de ellos es el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, que siempre está con una respuesta; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, también; al igual que el ministro de Gobierno, Ricardo Villada; y después de un tiempo empezamos a trabajar con el ministro de Educación, Matías Cánepa", señaló.

La legisladora cuestionó al equipo de prensa y comunicación, puesto que a su consideración no acompañaron al exministro de Salud, Juan José Esteban. "Cuando estuvo el ministro Esteban se hicieron muchas cosas en el hospital -San Vicente de Paul, de Orán- hubo nombramientos, se entregó equipamiento", indicó, y remarcó que si bien no fue suficiente y faltaron cosas por hacer, "venimos de muchos años de olvido, de muchos gobiernos que nos han olvidado", focalizó. Y según estimó, no lo habrían "golpeado" tanto a Esteban, si prensa lo hubiera ayudado, porque "fue un hombre muy trabajador", calificó.

En relación a Federico Mangione y Marcelo Domínguez, reemplazantes de Esteban, en Salud, y de Abel Cornejo, en Seguridad y Justicia, respectivamente, la diputada lamentó que aún no los conoce.

Además, consideró que esto es grave, particularmente con Domínguez porque Orán es zona de frontera y, la inseguridad es un reclamo constante de los vecinos, advirtió.