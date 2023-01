“La peor oposición es la que habita dentro del mismo frente”

“A veces la peor oposición es la que está dentro del mismo frente, el frente al estar conformado por diversos partidos, sin darnos cuenta podemos tener a la oposición dentro de esos partidos. “ Planteó Rallé

“En el caso del Partido Justicialista, este tiene la fortaleza de acompañar, sin embargo la mala gestión y la diversificación política dentro del mismo partido ya confirma la presencia de una oposición; no es casual que meses antes de las elecciones el Gobernador quiera hacer cambios en su Gabinete, él se dio cuenta que hay gestiones que lastiman su gran gestión.” Dijo el Diputado.

“Eso me pasó a mi cuando fui intendente de Campo Santo, en el mismo cuadro de mi propia estructura había gestiones que no iban al ritmo que yo necesitaba y eso me perjudicaba. “Manifestó el Diputado.