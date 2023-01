Castillo: Estrada es el candidato a Gobernador de la Cámpora

El dirigente del PRO cuestionó al ex ministro de Urtubey. Dijo que es de La Cámpora, aunque quiere disfrazarse.

El dirigente del PRO Alberto Castillo valoró negativamente las declaraciones de Emiliano Estrada en FM Aries, quien manifestó que se postulará como candidato de gobernador por un frente alternativo a la gestión de Gustavo Sáenz en alianza con otros referentes políticos locales opositores.

"Sorprende que un militante de La Cámpora quiera engañar a los salteños y se presente como un candidato de otro frente provincial. Lo que está claro es que pertenece al Frente de Todos y se disfraza para confundir a la gente. Dudo que Miguel Nanni (UCR) o Carlos Zapata (Ahora Patria) tengan alguna alianza con el kirchnerismo duro que representa Estrada" manifestó Castillo.

El actual presidente de Recursos Mineros y Energéticos S.A. (REMSA) se mostró sorprendido de las críticas realizadas por Estrada a la actual gestión y expresó: "Emiliano Estrada fue Ministro de Economía del gobierno anterior y debería rendir cuentas de su gestión en ese cargo y los motivos por los que no se hicieron las inversiones que ahora exige a Sáenz. Gran parte de los problemas que hoy castigan a la ciudadanía salteña no fueron resueltos por este diputado nacional del Frente de Todos y, claramente, carece de autoridad para prometer cambios que no pudo implementar tres años atrás" agregó el dirigente.

Estrada ha planteado que hay que provincializar la problemática en un claro intento de evadir las responsabilidades del actual gobierno nacional y de su apoyo a Alberto Fernández, concentrado sus críticas a las autoridades provinciales. "Tengo en claro que hace un año y medio fue candidato que tuvo el apoyo de los intendentes del PJ y luego los traicionó. Les prometió recursos y obras que no llegaron. Ahora dice que será opositor y que va a armar con sectores del PRO y UCR que están en el otro extremo del escenario político. A Estrada le está faltando coherencia" finalizó.

Fuente: Cuarto Poder