Gerardo Zamora: "Rosatti no tiene condiciones morales ni legitimidad para encabezar la Corte"

Desde que encabezó al grupo de once gobernadores que anunció el proceso para realizarle un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, las críticas de Gerardo Zamora penetran en el escenario nacional. A sus publicaciones contra el unitarismo judicial y político, este sábado le sumó nuevas declaraciones que apuntan al Horacio Rosatti y el fallo de coparticipación. Este año, el mandatario avanzó con una denuncia a su asesor del Presidente de la Corte, Silvio Robles, por coordinar una estrategia judicial con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro.

"Yo no creo que esté en condiciones morales ni tenga la legitimidad en este momento para seguir siendo presidente de la Corte. Con esto no le estoy pidiendo la renuncia ni nada. Que se someta al juicio político, pero no tiene la legitimidad", consideró el gobernador de Santiago del Estero, y opinó que "hay, por parte de la oposición, una idea de que mejor que gobierne Rosatti. Pero para eso están el Congreso y el Ejecutivo, que fueron elegidos por el pueblo. Rosatti está para otra cosa. Está tomándose atribuciones que no le corresponden y además está sospechado de connivencia en dos hechos fundamentales: en cooptar el Consejo de la Magistratura y arreglar un fallo judicial a favor de una de las partes".

Entrevistado por la agencia Télam, sostuvo que con el pedido del juicio político a los miembros de la Corte "no agredimos a nadie. Vamos con la ley y el artículo 53 nos lo permite. Ya está en manos del Congreso. La oposición incluso dice que eso es golpista o algo así. Ellos ya le han metido como 10 juicios políticos al Presidente. El artículo 53 es una facultad que tiene cualquiera, pero parece que aquí solo la tiene el PRO. El PRO puede hacer juicio político, el oficialismo no. Al oficialismo le exigen que retire el juicio político, en caso contrario impedirán que el Congreso funcione. Eso no es responsable".

Además, el mandatario se refirió al protagonismo de Alberto Fernández en el proceso que acusa a los jueces de la Corte Suprema: "El Presidente ha sido bastante claro: por más que haya un fallo, que además es cautelar, puede ser revocado. Esperamos que la Corte lo revoque porque eso cambiaría todo". A su vez, explicó que "hay una ley que se llama Presupuesto, que es la ley madre, que me dice esta plata es para esto y no para esto, ¿a cuál ley cumplo yo? ¿A la ley o a una orden que va en contra de la ley? Eso es conflicto de poderes. Las atribuciones del Presidente son las atribuciones del Presidente, el Poder Judicial no puede ir en contra de ley".

Consultado por los vínculos entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Zamora afirmó que "hay una connivencia que yo denuncié penalmente, o una posible connivencia, porque tampoco puedo decir que el delito está configurado". En ese sentido, y en referencia al diálogo en el que Robles y D'Alessandro definían una estrategia para que la oposición se quede con bancas del Consejo de la Magistratura, añadió que "los chats que trascendieron, que no han sido aclarados ni tampoco negados por el Poder Judicial, la verdad que implican una connivencia. Porque el vocero de la Corte se chatea con el Ministro de Justicia y dicen cómo va a ser el fallo, hasta en forma jocosa, y el fallo sale de esa manera. Obviamente, hay una connivencia. Y eso es uno de los causales del juicio político al presidente Rosatti".

Fallo de coparticipación

Otros de los temas en los que tomó posición el gobernador de Santiago del Estero fue el fallo de coparticipación de la Corte Suprema de Justicia, que dio lugar al pedido del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, entendió que "la discusión de la coparticipación y CABA tiene que ver con una agenda del mediano y largo plazo. Es un problema de más de dos siglos: la conformación de nuestra nación y la asimetría que se ha producido por falta de federalismo".

Sobre este fallo, Zamora opinó que "a las provincias nos subestiman. Santiago del Estero es la sexta provincia con balanza comercial en dólar positivo, ¿y qué es la Ciudad de Buenos Aires? La última provincia y la peor con balanza negativa. Ni siquiera es una provincia. Y además no produce nada. ¿Cómo no va a tener balanza negativa si no produce nada? Sin embargo, cuando uno escucha desde ahí opiniones políticas, análisis periodísticos, cuando se mira desde ahí con ese prisma porteño, prácticamente nos dicen que ellos nos mantienen".

Finalmente, definió los perjuicios que le provoca el fallo a las finanzas de las provincias, y subrayó que negarlo es "otra de las tantas mentiras del centralismo. En un conflicto de intereses lo primero que se trata de matar es la verdad. Imagínese, el presupuesto nacional que está en vigencia incluye obras, viviendas, rutas, caminos. De esa masa que es de todos, el Gobierno nacional redistribuye. Si sacamos $200.000 millones de ahí, ¿no nos afecta?". Por ello, apuntó que el dictamen de la Corte "implícitamente están diciendo que durante 4 años se robaron $500 mil millones en moneda constantes de todos los argentinos. Porque entre 3.5% y 2.95% la misma Corte está reconociendo que hubo un exceso en el decreto de Macri".

