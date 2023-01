Kevin Benavides se vistió de héroe: rescató a un compañero y quedó a tiro de ganar otro Rally Dakar

Las motos son la gran atracción de la 45° edición del Rally Dakar que por cuarto año seguido se disputa en Arabia Saudita. Este sábado en la etapa 13 que unió Shaybah con Al-Hofuf, Kevin Benavides (KTM) se visitó de héroe ya que ayudó a su compañero de equipo Matthias Walkner quien sufrió una caída. Ese tiempo perdido le fue devuelto al salteño una vez que llegó al campamento. Con ese ajuste, el salteño venció en el parcial y quedó segundo en la clasificación general.

En el kilómetro 55 del especial de hoy Walkner se cayó y tuvo un golpe en la espalda. Al no poder moverse, Benavides lo auxilió hasta que llegó la asistencia y una vez que su compañero fue trasladado el argentino continuó en competencia. Metió un ritmo feroz ya que recordó diferencias y terminó ganando el penúltimo tramo cronometrado que fue de 154 kilómetros (enlace de 521 kilómetros).

Una vez que Benavides completó el parcial y arribó al campamento la organización le repuso el tiempo perdido que fueron 23 minutos y 10 segundos. Su crono final lo dejó arriba de todos en la etapa que venció por 27 segundos sobre el sudafricano Michael Docherty (Husqvarna). Ahora quedó segundo en la general a solo 12 segundos de su otro coequiper, el australiano Toby Price. El tercero en discordia es el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna), que está a 1m31s de la punta. Entre ellos tres estará la lucha por la victoria.

“Esta definición se parece a la de Francia con Argentina, ahora vamos a los penales”, anticipó el viernes Benavides y estuvo en lo cierto. Para llegar a este mano a mano con Price y Howes el salteño levantó ayer para poder largar quinto y poder aprovechar un camino más limpio para acercarse a sus rivales y poder recuperar el mando global. Ahora quedó cerca de su segundo triunfo en el Rally Dakar luego del conseguido en 2021, cuando se impuso con Honda.

Se lo nota con confianza a Kevin quien recordó dos coincidencias de aquel triunfo de hace dos años. “En 2021 el día de descanso también cayó en mi cumpleaños (09/01) y otra vez la carrera terminará el 15 de enero. Elijo creer”, sostuvo. Además, a diferencia de otras ediciones no tuvo lesiones en la previa y admitió que llegó como nunca en el aspecto físico.

En esta jornada terminó tercero Luciano Benavides (Husqvarna). El menor de los hermanos salteños había terminado primero, pero fue penalizado por un minuto por exceder el límite de velocidad de 160 km/h. De no haber sido por esa sanción hubiese vencido por 3 segundos. En la general sigue sexto.

El mendocino Franco Caimi (Hero) fue 13° y completa el top diez en la general. Su hermano Stefano (KTM) fue 25°, misma posición que ocupa en el global.

En cuatriciclos hay otro argentino que se destaca y pelea por un podio. Se trata del mendocino Francisco Moreno Flores (Yamaha), que fue tercero y se mantiene segundo en el global a 40m20s del francés Alexandre Giroud (Yamaha), que hoy fue quinto. El brasileño Marcelo Medeiros (Yamaha) logró su cuarto parcial consecutivo.

En tanto que el argentino radicado en los Estados Unidos, Pablo Copetti (Yamaha), fue 4° y completa el podio en la general. . El chaqueño Carlos Verza (Yamaha) fue noveno y es octavo en el global. Mientras que el santafesino Alejandro Fantoni (Yamaha), terminó octavo y es décimo en la nómina total.

En autos también hay argentinos que se destacan pues el mendocino Juan Cruz Yacopini (Toyota) fue undécimo y ya es séptimo en la clasificación general. Mientras que su comprovinciano, Sebastián Halpern (Mini) resultó 13° y es 11° en el global.

En esta divisional el francés Sébastien Loeb (Prodrive) logró su sexta etapa consecutiva y la séptima en lo que va de la presente edición. Es segundo en la clasificación general a 1h21m42s de Nasser Al-Attiyah (Toyota) que se mantiene en la cima de la nómina absoluta. El qatarí busca su quinta victoria en la carrera más dura del mundo y la segunda al hilo.

En los UTV, los vehículos areneros, en la divisional T3 (prototipos) fue primero el estadounidense Mitchell Guthrie (TM3). Su compatriota Austin Jones (Can Am) resultó noveno y continúa al mando en las posiciones generales. El pampeano David Zille (Can Am) fue 20° y ocupa el puesto 18° en la general.

En la T4 (vehículos de serie preparados), el polaco Eryk Goczal (Can Am) fue la referencia y el segundo puesto le permite al lituano Rokas Baciuska (Can Am) mantenerse al frente en el global. El cordobés Jeremías González Ferioli (Can Am) fue séptimo y es cuarto en la general. Su coterráneo Nicolás Cavigliasso (Can Am), 8° y 21°. El chaqueño Juan Manuel Silva (Yamaha) fue 18° y es 16° en el global.

En camiones el checo Martin Macik (Iveco) se quedó con el mejor crono de la jornada y en la general quedó segundo a 1h16m42s del neerlandés Janus Van Kasteren (Iveco), que fue escolta este sábado.

Lo que viene. Será el final con la última etapa, la 14°, que unirá Al-Hofuf con Damman. Al tratarse de la definición de la carrera las motos largarán en el orden inverso al que llegaron y esto les permitirá a los líderes poder correr en un recorrido limpio y con la huella formada. Serán 136 kilómetros de cronometrados que prometen ser apasionantes en la definición de las motos. Además, los competidores deberán hacer 281 kilómetros de enlace.

Fuente: Infobae