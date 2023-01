Procesaron a dos ex funcionarios de Cristina Kirchner por malversar más de USD 2 millones en viáticos durante giras presidenciales

Dos funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner quedaron procesados por malversación de fondos (peculado) y falsificación de documentos: los acusan de haber estafado al Estado en más de dos millones de dólares cuando viajaban acompañando a la ex jefa de Estado en giras presidenciales, adulterando facturas de hoteles y viáticos. Se trataba de los viajes más importantes que realizó la hoy vicepresidenta durante los últimos dos años de su gestión, que incluyeron reuniones con el Papa Francisco y los principales líderes del mundo.

Uno de los implicados es Nelson Alberto Periotti (h) que estuvo en el área de Ceremonial de Presidencia entre 2013 y 2015 y hoy trabaja como director general de Ceremonial, Protocolo y Audiencias del Senado de la Nación, junto a la ex presidenta. Su padre, del mismo nombre, fue uno de los condenados junto a Cristina Kirchner en el reciente juicio por Vialidad, en donde el Tribunal Oral Federal 2 le impartió la pena de diez años de prisión.

El otro ex funcionario procesado es Gustavo Oscar Navarro, quien trabajó como empleado administrativo de planta permanente de la Dirección General de Ceremonial de Presidencia de la Nación hasta que a fines de 2021, gestión Alberto Fernández, cuando –según se indicó periodísticamente en aquel momento- fue desplazado por supuestas denuncias de malos tratos. Durante el macrismo, había estado trabajando en el Senado.

En la causa también fue procesado un tercer funcionario del área de Ceremonial, Atilio López, como cómplice de la maniobra. En la misma resolución se desvinculó a un grupo de funcionarios de menor rango -todos siguen trabajando en la administración pública-, sobre los que Periotti y Navarro habían descargado las responsabilidades al negar las acusaciones.

La causa se inició en 2016, apenas se inició la gestión de Cambiemos. Los acusaban de sobreprecios en hoteles y viáticos de giras oficiales de Cristina Kirchner entre 2013 y 2015. Se trató de una denuncia preliminar del fiscal Guillermo Marijuán, al detectar un presunto perjuicio al Estado por más de 300 mil dólares, a raíz de que se habrían presentado facturas con sobreprecios. Fue investigada en el expediente judicial, por la fiscalía, en el sumario administrativo que ordenó la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación. En ese momento, se denunció también al hoy ministro del Interior Eduardo “Waldo” de Pedro y a una veintena de funcionarios del área de protocolo y Ceremonial de Presidencia de la Nación.

Con la intervención del fiscal Ramiro González, el caso estuvo en manos del hoy ex juez Rodolfo Canicoba Corral, que en marzo del 2020 sobreseyó a De Pedro porque ninguno de los otros imputados “lo señala como la persona encargada de realizar los pagos o recibir las facturas durante los viajes cuestionados, circunstancia que en función de su cargo aparece absolutamente razonable”, dijo en ese momento el ex juez. También sobreseyó a otros implicados y dictó la falta de mérito del resto, entre ellos Periotti, Navarro y López. Obligado a definir las situaciones procesales, el juez Daniel Rafecas, hoy a cargo de ese juzgado interinamente, repasó las pruebas, amplió indagatorias y llegó a una conclusión: se montó un “esquema delictivo” para aprovecharse de los recursos públicos en más de USD 2 millones.

“Se encuentra semi plenamente probado en estos autos que los imputados Nelson Alberto Periotti y Gustavo Oscar Navarro, quienes desde 2013 a 2015 revistieran como Director y Subdirector de la Dirección General de Ceremonial, dependiente de la Subsecretaría General de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, de común acuerdo y en permanente reparto de tareas ­contando con la complicidad necesaria de su dependiente directo, Atilio Héctor López­, montaron un esquema delictivo que les permitió desviar en provecho propio caudales públicos por un valor equivalente a unos dos millones de dólares (U$S 2.017.389), provenientes de fondos del presupuesto general de la Secretaría General de Presidencia, entregados en calidad de ‘gastos eventuales’ a los encartados a través de la Tesorería de dicha dependencia, en oportunidad de disponerse viajes al exterior con motivo de traslados de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su comitiva, a raíz de reuniones bilaterales con otros jefes de Estado o bien para asistir a encuentros multilaterales tanto regionales como mundiales”, sostuvo Rafecas en el fallo al que accedió Infobae. Se trata de una resolución dictada en septiembre pasado, que hasta ahora no se conocía y que está bajo análisis de la Cámara Federal.

