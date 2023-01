DAKAR :La estrategia de Kevin Benavides en la Etapa 12

Dentro del Dakar, hay un pensamiento generalizado en el que se prima el resultado final por sobre el resultado de las etapas, ya que el campeón no se definirá mediante el que más triunfos consiguió, sino que se premiará al más regular y consistente a lo largo de dos semanas.

Bajo esta pauta, Kevin Benavides compartió que durante la Etapa 12 prefirió no dar el máximo para evitar abrir camino el sábado: "Hoy largué décimo, empujé, pero controlé un poquito. No fui al 100%, ya que si quedaba adelante me complicaba para mañana. Tenía que descontar tiempo y, además, quedar dentro de los primeros".