Salva: “Me postularé según la necesidad de le gente”

Los legisladores del interior somos diferentes a los de Capital, somos mucho más cercanos a la gente, tenemos mayor posibilidad de dialogar de cerca con el vecino, y desempeñamos nuestra función de manera distinta, recibimos muchos pedidos y demandas de la gente y gestionamos en diferentes ministerios, igualmente creo que cada uno tiene su función específica y uno le da la impronta que decide a ese rol, de cualquier manera el objetivo es llevarle una solución a la gente. “Planteó la Diputada.

Por otro lado, Salva destacó lo que según ella son “los puntos fuertes de la provincia” los cuales generarían un mayor desarrollo: “Salta tiene una gran ventaja que es la minería y el turismo y debemos aprovecharlas para desarrollar la provincia en materia de Salud, educación y economía, mediante esos recursos podremos invertir y salir adelante.” Manifestó Salva.

En cuanto a las elecciones y su candidatura manifestó: “Si bien no hay mucho tiempo, aún no hemos decidido, estoy segura de que me postularé según la necesidad de la gente, creo que es mucho más importante pensar en las acciones a realizar que en la postulación, además he gestionado y he concretado mucho durante este tiempo, tengo la convicción de que he trabajado para la gente estos tres años”. Dijo Salva.