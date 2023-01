Denuncian “zona liberada” a una cuadra de la Central de Policía

Aproximadamente a las 04 horas de este miércoles, el dueño de un Citroen C3 Blanco encontró su vehículo con el baúl abierto. En diálogo con Aries, Emanuel Valero explicó que fue alertado por una vecina y que afortunadamente, quien haya violentado el baúl, no puedo sacar nada, “es como si fuera un pueblo fantasma en donde no pasó nada, y no se llevó nada”, celebró.

Por su parte, Oscar Luna, permisionario de la cuadra, que comprende la intersección de las calles General Güemes y 25 de Mayo, denunció que es una “zona liberada”, y cuestionó que a escasos metros de la Central de Policía, todas las semanas ocurren hechos de inseguridad de ese tipo.

“Que se hagan cargo de la situación, pero se ve que hacen oídos sordos a los reclamos”, expresó.

“Esto es habitual, no tiene ningún parámetro, turista o salteño”, señaló, al mismo tiempo ofuscado pidió “dejen de vender el spot de Salta La Linda, y se preocupen de mejorar la situación”, cerró.