Hasta el momento no se registraron casos de dengue en la provincia

Desde que comenzó la vigilancia epidemiológica intensificada de síndromes febriles agudos inespecíficos, en octubre pasado, no se ha confirmado en la provincia ningún caso de dengue ni de otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como zika o chikungunya, informó el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos.

Esta vigilancia activa se desarrolla en todas las áreas operativas, como estrategia de prevención y control de enfermedades transmitidas por mosquitos (ETM). Consiste en el reporte diario de casos febriles a la Sala de Situación del Ministerio de Salud Pública y su estudio mediante pruebas de laboratorio para determinar la causa de los mismos.

Prevención comunitaria

El Ministerio de Salud Pública recomienda a la población en general no descuidar las medidas de prevención ya que, si bien el sistema sanitario mantiene la vigilancia en territorio y está preparado para responder a una contingencia, toda la comunidad debe ser partícipe en las acciones preventivas.

En ese sentido, se reitera la importancia de reforzar, desde todos los ámbitos, las medidas de prevención, dado que el período de lluvias potencia la posibilidad de que se generen criaderos de mosquitos en las viviendas y espacios peridomiciliarios.

Se recomienda revisar y limpiar patios, jardines, canaletas y todo lugar donde pueda acumularse agua, desechando todo objeto que pueda servir para que el mosquito Aedes aegypti deposite sus huevos y se reproduzca.

Se debe cambiar diariamente el agua de bebederos de animales, cepillar las paredes de todos los contenedores, tapar bien los tanques de agua, sellar pozos ciegos y colocar tela mosquitera en los respiraderos, mantener el pasto corto y desmalezar terrenos, entre otras acciones.

Otras recomendaciones

Quienes viajen o habiten en zonas con presencia del mosquito Aedes aegypti, deben evitar la exposición al aire libre durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, ya que son los momentos de mayor actividad del mosquito.

Usar ropa clara, de mangas largas y pantalones largos, cubriendo el cuerpo cuando se desarrollan actividades al aire libre.

Utilizar espirales, tabletas repelentes o insecticidas para ahuyentar a los mosquitos.

Proteger las cunas o cochecitos de los bebés con mosquiteros tipo tul y verificar que permitan una correcta ventilación.

Utilizar repelentes sobre la piel expuesta y ropa y renovar su aplicación según las indicaciones del envase.

No se recomienda el uso de repelentes en niños menores de dos meses de edad. Para los mayores de dos meses, consultar con el pediatra por el producto más adecuado.

Los niños pequeños no deben aplicarse ellos mismos el repelente: siempre lo debe hacer un adulto. No aplicar repelente en las manos de los niños, ya que podrían llevárselas a la boca.

No utilizar repelentes asociados a protectores solares en la misma formulación.

Si durante el viaje o al regreso se presentan síntomas tales como: fiebre, dolor muscular o articular, vómitos, malestar general o sarpullido; no automedicarse y realizar una consulta médica de inmediato.