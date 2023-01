En octubre del año pasado, por Decreto 902, el Ejecutivo convocó al Cuerpo Electoral de la Provincia para el domingo 14 de mayo de 2023, a los fines de elegir por un período de cuatro años a los ciudadanos que ocuparán los cargos de Gobernador y Vice, además de los que cubrirán 30 bancas en Diputados y doce en el Senado, que se corresponden con la renovación parcial de la Legislatura. Asimismo, se elegirán 60 intendentes y los integrantes de igual número de Concejos Deliberantes.

El acto más relevante a partir de esa convocatoria fue la licitación pública para la contratación de un servicio de voto con boleta electrónica y de recuento provisorio de los sufragios, para llevar adelante las elecciones generales de mayo. La apertura de ofertas se produjo el 22 de diciembre, al borde de la Nochebuena y en plena efervescencia por la conquista de la Copa Mundial de Fútbol. No se obtuvieron mayores datos, excepto que hubo una sola oferta, cuestión que no sorprendió teniendo en cuenta que es la única provincia que utiliza este tipo de mecanismos para la elección de sus autoridades y desde su aplicación en 2011 utiliza sistema Vot.ar de propiedad de la empresa Magic Software Argentina.

Este proceso se está desarrollando sin que se publiciten hasta ahora datos fundamentales como el presupuesto oficial y el monto de la oferta presentada. En 2021, la adjudicación se produjo tras intensa negociaciones, puesto que la oferta casi duplicó la estimación del gobierno.

Mientras la dirigencia trabaja en el armado de las alianzas que participarán de la compulsa electoral, cuya presentación debe producirse antes del 15 de marzo próximo, en la región y en el resto del país se va construyendo un variado calendario de comicios, con fechas que van de abril a setiembre.

El gobierno de Neuquén fue el último en anunciar que adelantará la elección local y ya queda un reducido número de provincias que debe definir si adopta un criterio similar, al que deben sumarse a Santa Fe y Tierra del Fuego cuyas constituciones establecen que la elección de las autoridades provinciales debe estar separada de la elección nacional.

Neuquén y Río Negro abrirán el calendario electoral el domingo 16 de abril, fecha que el Gobernador Gustavo Sáenz había mencionado inicialmente como posible para las elecciones, a las que finalmente llevó a mayo, compartiendo la fecha con otras cinco provincias. El domingo 7 votarán en Jujuy y Misiones y al domingo siguiente lo harán Salta, La Pampa, San Juan y Tucumán.

El 11 de junio habrá elecciones en San Luis y, luego, septiembre será otro mes agitado en materia electoral porque habrá tres elecciones: Chaco, Entre Ríos y Mendoza. Seguramente también se votará de manera separada en Córdoba y Corrientes, aunque esta última elige gobernador en 2024.

Este complejo cuadro se enmarcará en un clima que, por ahora, está muy alterado. No es el más adecuado para asumir una decisión de la trascendencia que tiene la construcción de gobiernos. Si en la campaña no hay definiciones respecto de cómo encarar los grandes problemas nacionales y provinciales, cualquier otra postura seguramente no promoverá la suficiente adhesión a un acto esencial a la democracia, como es la emisión del voto.

Salta, 09 de enero de 2023