Representante de Borré: “River tiene chances”

La estrategia de River en este mercado de pases, y todo indica que también lo será en los siguientes, es poder volver a traer a jugadores que ya vistieron la camiseta del club y que dejaron un gran recuerdo. La estrategia es muy buena ya que para que un pase se concrete por lo general es muy importante la fuerza que pueda hacer el jugador.

En esta oportunidad la intención de la dirigencia de River es poder volver a contar con Rafael Santos Borré, quien dejó Núñez a mediados de 2021 y desde entonces se encuentra en el Eintracht Frankfurt de Alemania. Tras un gran comienzo en el elenco alemán, en los últimos meses perdió mucho terreno y su deseo es volver a tener continuidad.

Los alemanes tasaron el pase de Borré en 10 millones de euros y además su director deportivo expresó que el deseo del club es seguir contando con él. Para River esa cifra es imposible y por eso ofertó por un préstamo. Así se lo contó Martín Aráoz a TyC Sports: “El jugador fue el primero en saber de esta chance: le comentamos y él nos dijo ‘vamos a intentarlo’. Luego pueden suceder muchas cosas: puede ser hoy no y mañana sí. River sería un muy buen para Rafa”.

“La noticia explotó. Siempre nosotros contamos lo que sucede. Hace un tiempo River sabía de la situación incómoda de Rafa, yo considero que le están faltando el respeto porque una cosa es no jugar, lo deportivo jamás me meto, pero una cosa es jugar 30 o 35 minutos y otra, entrar tres o cuatro”, dijo Aráoz y le pegó duro al conjunto alemán.

Si bien Eintracht Frankfurt no está muy abierto a una negociación, Aráoz dijo: “La dirigencia de River, con la que tengo buena relación, ofertó por un préstamo y la primera respuesta fue negativa. Pero estamos en eso: el Eintracht, como todo club, defiende a su jugador. En principio no lo quieren prestar pero hay que buscarle la vuelta para que todos estén contentos”.

“River tiene chances porque esto no es cuestión de dinero sino de buscar lo mejor deportiva y económicamente. A mí me gustaría que esté acá”, dijo Aráoz y luego agregó: “Siempre hay negociaciones. Cuando uno quiere hacer una negociación, se llega a un acuerdo con las formas. A veces es imposible porque el valor del jugador no llega a las posibilidades del equipo que lo busca. Veremos qué va pasando”.

¿Qué habló con el director deportivo del Frankfurt?

“En la conversación que tuvimos con él, la postura era que aceptaba ofertas de compra. Nosotros le planteamos la importancia de acercar otras ofertas y esa fue la última conversación”, afirmó Martín Aráoz sobre su conversación con Markus Krösche, director deportivo del conjunto alemán.

