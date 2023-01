Mediadores

Cierra la semana con la aproximación de una convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para la segunda quincena de este mes. Pero también se supo de la firma decisión del principal bloque de oposición de no dar quorum en el Senado para tratar un pedido de juicio político a la Corte de Justicia de la Nación, que ya comenzó su periplo parlamentario.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, acompañado por once gobernadores, formalizó la presentación de la medida con un documento de más de 30 páginas en las que se desarrollan los fundamentos de tal pedido, que tensa la situación política nacional. Desde el martes pasado quedó abierto un período que puede generar un clima negativo, que puede impactar en distintos ámbitos de actividad del gobierno.

El pedido que ingresó a la Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados, inactiva luego del cierre del período ordinario de sesiones, se derivó a la Comisión de Juicio Político, cuya presidencia y la mayoría de los miembros pertenecen al oficialismo. De esa manera, el Frente de Todos tiene garantizada la apertura del dictamen de acusación.

La tarea de este grupo de trabajo se ajusta a un estricto reglamento interno, que obliga a determinar la procedencia de juicio político si se encuentran indicios ciertos o semiplena prueba de causales graves, que deben confirmarse mediante sustanciación de sumario. Las posibilidades que tiene la Comisión incluyen el de inspecciones, registro y secuestro de elementos, intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas y hasta el interrogatorio de personas. Son tareas que podrá llevar adelante en algunos casos con la intervención del juez federal que corresponda. Luego de esta instancia sumarial, la Comisión de Juicio Político comienza a trabajar en el dictamen, que es otro momento sustancial.

Puede apreciarse que se trata de un proceso que no puede resolverse de buenas a primeras y su extensión en el tiempo no será inocua. Este jueves se conoció un pronunciamiento del bloque de senadores de Juntos por el Cambio que anticiparon que “ningún acuerdo será posible en el Congreso de la Nación, si antes no se respeta, en los hechos, la plena vigencia de la Constitución Nacional”.

Esta advertencia insinúa una parálisis de la actividad legislativa nacional porque ningún sector político, por su propia fuerza, puede avanzar en el recinto para tratar los proyectos de ley, declaración o resolución. Y hay muchas iniciativas que revisten una importancia indiscutible –como la ley de alquileres, solo para mencionar una- que esperan que diputados y senadores dispongan la sanción correspondiente.

En principio, no se visualiza la vocación de ningún sector por bajar sus posiciones para llegar al consenso necesario que destrabe la situación. La extensión del período ordinario de sesiones, dispuesta por el Presidente de la Nación, resultó ociosa ya que en diciembre no fue posible que los parlamentarios ocupen sus bancas en el recinto para tratar los temas incluidos en el Orden del Día correspondiente.

En su solicitud de inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, el Presidente de la Nación lo acusa de haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional. Asimismo, por algunos hechos con distintos grados de responsabilidad, se hizo el mismo requerimiento para los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Para la oposición contenida en Juntos para el Cambio, se trata de un pedido “infame” y constituye uno más de “los ataques del presidente a la Constitución Nacional”.

La intransigencia que se expresa en estas posiciones demanda encarar de inmediato la apertura de un diálogo que se abra al análisis de una situación nacional, que no puede circunscribirse a una puja de intereses sectoriales contrapuestos.

Urge la acción de mediadores.

Salta, 06 de enero de 2023