Cartuccia aún quiere ser candidata a intendenta pero no descarta ir por su reelección como diputada

“Me gustaría ser candidata a intendente, lo expresé varias veces, formo parte de un proyecto donde el líder es Gustavo Sáenz, tampoco soy tan necia como para encapricharme con una candidatura si no están dadas las condiciones”, indicó la legisladora que integra el bloque oficialista Salta Tiene Futuro y fue electa en el PRO.

Tras ello añadió: “como legisladora todavía me falta muchísimo trabajo por hacer, es un lugar que me gusta mucho a pesar que siempre he estado ocupando lugares en el Ejecutivo”.

“Me gustaría ser candidata a intendenta pero entiendo de las coyunturas políticas también. Desde el lugar donde pueda sumar voy a estar, si me toca ser candidata a diputada orgullosa lo haré, y si me toca ser candidata a intendente también”, consideró.