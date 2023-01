El Partido Felicidad definió en asamblea sus figuras electorales

“Hemos tenido nuestra asamblea anual ordinaria donde participaron casi 400 afiliados y afiliadas y en esas asambleas se definen los lineamientos estratégicos. En vistas de este año electoral, se decidió que la máxima dirigencia haga un esfuerzo por ser parte de un frente electoral competitivo”, dijo Sabbadini en diálogo con Hablemos de Política.

Consideró que el año electoral tiene complejidades que entre otros factores tiene que ver con la suspensión de las elecciones Primarias provinciales y remarcó que la asamblea votó que el frente al que podría sumarse Felicidad, debe contemplar sus bases y principios y los liderazgos territoriales.

En tal sentido, indicó que “en caso de no lograr” integrar un frente con las características señaladas, han resuelto que cuatro dirigentes podrían conformar la fórmula gubernamental: María Morales My, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Laura Cothy Thomas, abogada y docente rural, Tane Da Souza, ex concejal de Vaqueros y Mauro Sabbadini.