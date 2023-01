A nivel mundial, hubo más de 3,7 millones de casos notificados durante la última semana de diciembre informada por la Organización Mundial de la Salud, mientras que en la provincia de Salta los casos positivos de COVID-19 fueron 907. La línea ascendente de los contagios parte de cero en la primera semana de noviembre de 2022 y de allí la justificada preocupación evidenciada por el área epidemiológica del Ministerio de Salud Pública.

El ritmo del ascenso es un dato importante ya que fue leve al inicio y en la última semana epidemiológica muestra una marcada aceleración. También el registro de fallecimientos –que fue de cero en noviembre a 7 en diciembre- es otra señal que obliga a advertir a la población que el coronavirus está circulando con una variante altamente contagiosa y deben adoptarse medidas preventivas.

Asimismo, el estudio de aguas residuales en diferentes puntos de la ciudad de Salta y alrededores, realizado el 28 de diciembre, registra la presencia de fragmentos genéticos del virus SARS-CoV-2. La concentración viral aumentó en relación al monitoreo del 30 de noviembre. Según el informe del Laboratorio de Aguas y Suelos del Instituto de Investigaciones para la Industria Química de la Universidad Nacional de Salta, la muestra correspondiente a la colectora que sirve a barrios de la zona sur marca un notable incremento de la concentración viral de 230 veces; con menor intensidad también creció en la zona noroeste y en el área centro y noreste ese aumento fue moderado.

Teniendo en cuenta que las personas pueden adquirir el virus más de una vez, no se puede discutir que se deben adoptar cuidados para evitar la infección y para reducir el riesgo de padecer un cuadro grave. Se ha podido comprobar que la estructura del virus COVID-19 cambia, y puede hacerlo de manera suficiente como para que el sistema inmunitario no sea capaz de reconocerlo como algo a lo que estuvo expuesto en el pasado.

De allí que se justifica que vuelva a insistirse en las medidas de prevención personales, especialmente cuando no está en la intención de las autoridades nacionales ni provinciales de salud, imponer las duras restricciones que estuvieron vigentes durante 2021 y el año siguiente. Una escalada de casos de COVID reactualiza la necesidad de tener en cuenta conductas que han demostrado su eficacia.

Un repaso de las mismas incluye la ventilación cruzada de ambientes interiores de manera permanente, lo que no es difícil en la temporada estival. Los espacios al aire libre son la mejor opción cuando de reuniones se trata. También hay que estar atentos a síntomas que se vinculan con esta enfermedad. Pero a la cabeza de los cuidados están el uso de barbijo, adminículo eficiente pese a que no goza de mayoritaria adhesión y la limpieza de manos de manera frecuente con alcohol y el lavado con agua y jabón.

Un capítulo que sigue generando intensos debates es el de la vacunación. En Salta, el 16% de la población no tiene inoculada ninguna dosis y por lo menos el 50% no ha cumplido con el esquema completo de dos dosis y tres refuerzos. Pese a que frente a cualquier enfermedad contagiosa, la correspondiente vacuna ha demostrado su eficacia, no faltan quienes lo discuten y desarrollan teorías conspirativas en torno del Covid.

La responsabilidad social que cada ciudadano tiene exige que se sume a los esfuerzos de inmunización que realiza el sistema sanitario. Hay que tender un cerco a esta pandemia, que se sigue cobrando vidas.

Salta, 04 de enero de 2023