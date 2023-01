Negociación

La resolución de la Corte Suprema de Justicia en torno de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires no ha cerrado nada. Sí ha generado un clima de alta conflictividad política e institucional que algunos ven como una oportunidad.

El máximo Tribunal ha dispuesto una medida cautelar que no resuelve la cuestión de fondo; sólo anticipa a cuál de las partes en pugna le daría la razón, lo que ha llevado a que se profundice la confrontación entre el sector político que gobierna el país y su principal oposición. No es novedoso que ese sea el resultado del disenso entre ambas franjas en un tema cuyo tratamiento no debe demorarse.

Seguramente que en esta jornada se podrá observar no solo el grado de litigiosidad que está alcanzando uno de los problemas políticos centrales de este tiempo sino que permitirá ponderar cuál es la fortaleza política del Presidente de la Nación, que transita el último año de su mandato. La pretensión de intentar una reelección no es factor condicionante en este escenario.

Desde que el 21 de diciembre se conoció la resolución de la Corte, fueron dos las oportunidades que tuvo el mandatario de sumar a los gobernadores a su cruzada contra la cabeza de otro poder que está anulando una de sus primeras decisiones adoptadas a poco de asumir la presidencia. De allí que los está convocando a observar que la orden judicial de entregar a la Ciudad de Buenos Aires un monto significativo de lo que le corresponde a partir de la distribución primaria también impacta en los ingresos provinciales. Pero no ha logrado la convergencia que pretende consolidar.

Son diferentes las miradas que se posan sobre la situación emergente. Lo único que todos los gobernadores entienden es que no se debe tocar su propia porción –y así lo aseguran los fundamentos de la Corte- y, en la medida de lo posible, tampoco debe achicar la bolsa que la Nación reparte entre los 24 distritos que la integran.

Luego de subrayar la informalidad del 50% de la economía, el dirigente industrial José Urtubey dijo que el Gobierno Nacional está obligado a revisar la política impositiva para reducirla bajando los impuestos y ampliando la base tributaria. Debe reordenar todo, opinó el empresario, pero especialmente la coparticipación.

También por fuera de estos obligados alineamientos, el ex diputado Pablo Kosiner opinó que se está dando un paso peligroso al pretender destituir al presidente de la Corte. Sin embargo, a su juicio es el momento ideal para los gobernadores porque se discute si el país es federal y en ese debate se debe pedir que se tome un camino más directo para llegar a un mayor volumen de recursos y a una distribución más equitativa de los mismos.

En una democracia, el disenso no debe eludirse pero no debe expresarse en términos de confrontación cerrada, ya que anula la posibilidad del diálogo. Es la negociación la herramienta para resolver las diferencias.

Salta, 03 de enero de 2023