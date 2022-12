Hermana, SI te creo

Lo cual dio lugar a que la Sra. Jueza de Violencia de Género Nº3 dispusiera la prohibición de acercamiento a 300 metros del convento de los denunciados y consigna policial en el Convento para prevenir, como medida cautelar, que se repitieran nuevos hechos de violencia. El informe de la Oficina de violencia familiar y de género con el equipo interdisciplinario interviniente concluyó: “se trata de un caso de violencia de género en el ámbito institucional que se manifiesta a través de agresiones físicas, violencia económica y fundamentalmente maltrato psicológico sistemático sobre las denunciantes por parte del Sr. Mario Cargnello”

El 28 de abril publiqué en Aries la columna titulada “La denuncia de las carmelitas de Salta marcará un hito en la historia de las luchas por los derechos de las mujeres”

y otra columna en fecha 5 de mayo titulada “La sororidad como base del abrazo simbólico al Convento San Bernardo por los movimientos de mujeres de Salta”

Muchos pensaron ingenuamente que las medidas dispuestas correctamente por la jueza servirían para contener la violencia y prevenirla por parte del arzobispo y los otros sacerdotes contra las hermanas del Carmelo, pero no fue así ya que la violencia de género contra las hermanas continuó por otras vías y recrudeció: tanto cuando el Arzobispo mandó al sacerdote Loyola Pinto y de Sancristóbal al convento y también cuando se emprendieron dos causas penales :una penal económica por la finanzas del Convento y otra donde sobrepasando todos los límites imaginables querellaron y acusaron a la priora de privación ilegítima de la libertad respecto de una hermana del Convento que se encontraba a la espera de recibir del Vaticano la autorización para abandonar el convento e irse a Mendoza. En esta causa la jueza Ada Zunino ordenó el allanamiento del convento para el caso de necesario pero ese allanamiento nunca se llevó a cabo porque no fue necesario ya que el Convento fue abierto para que pasaran los funcionarios designados por la jueza para que preguntaran a la hermana en cuestión si quería seguir o no viviendo bajo el modo de clausura libremente elegido.

Así es la técnica utilizada por los violentos y quienes le hacen la coreografía para convertir a las víctimas en victimarias y sembrar en los desprevenidos habitantes de Salta la sospecha sobre el la buena fe y el buen proceder de las hermanas y en consecuencia sobre la veracidad de su denuncia originaria contra el arzobispo.

Estas estrategias operan como distractores, es decir con la finalidad de distraer, sacar el foco sobre la causa de violencia de género donde son denunciados Cargnello y los otros sacerdotes y son víctimas las hermanas del Carmelo y responde a la errónea concepción “la mejor defensa es el ataque” tan impropia por cierto del auténtico cristianismo y también tan errónea desde lo jurídico porque deben los sacerdotes denunciados defenderse con pruebas en la causa de violencia de género siendo que en esta causa- tal como lo han dicho los abogados de las hermanas- no han aportado prueba alguna.

Esta continuación y recrudecimiento de la violencia contra las hermanas por otros medios : por lo que se dice en los medios de prensa imputándoles delitos a las hermanas del Carmelo y las causas penales amañadas a las que nos referimos se trata de una violencia más diseñada, más planeada, más organizada, más refinada, más pensada, más sofisticada aunque eso no significa que no sea vista por los ojos entrenados, aquellos ojos que usamos las gafas violetas, es decir aquellos ojos que miramos con perspectiva de género por tener estudios en derechos humanos de las mujeres y estudios de género.

Estas causas judiciales penales “armadas” buscan disciplinar a las hermanas que “osaron” denunciar al arzobispo de Salta, jefe de la corporación eclesial salteña, disciplinar para que nadie se atreva a tanto ya que las hermanas del Carmelo han evidenciado, han desnudado mucho de las violencias de la Iglesia católica de Salta, otro tanto han hecho quienes denunciaron valientemente los abusos sexuales cometidos por sacerdotes que fueron apañados por el Arzobispado.

El disciplinamiento consiste en mandar el mensaje “nadie ose volver a hacer lo mismo porque estas van a ser las consecuencias para los/las que osen denunciar a los violentos poderosos”.

Sostengo que son causas amañadas y armadas, porque es la utilización del derecho penal y de sus operadores: jueces y fiscales penales con fines espurios, en lo que ya vengo sosteniendo en columnas anteriores como derecho penal vergonzante, es decir, el derecho penal instrumentalizado con fines de disciplinamiento a quienes han osado hacer frente o denunciar al poder o a los poderes fácticos: sean jueces violentos, sean sacerdotes y arzobispo violentos, sean medios de comunicación hegemónicos que de manera manipuladora de los ciudadanos solo informa una sola versión- la de los poderosos- o informa parcialmente. Los buenos jueces y fiscales debieran advertir la instrumentalización que se hace de sus funciones y no permitirlo, pero lejos de ello muchos se dejan usar para obtener beneficios personales.

Recordaré algo escrito ya en las columnas anteriores y es la existencia de las corporaciones política, judicial, clerical, empresarial, militar, policial y la mafiosa todas las cuales se asientan sobre la base de la corporación masculina. La corporación masculina tiene dos características: es jerárquica y por sobre los valores es la lealtad y obediencia a la corporación el valor supremo y quien no es leal a la corporación va a ser excluido de ella aunque sea un excelente sacerdote o un excelente juez y esto los miembros de la corporación lo saben. Por eso es que ningún sacerdote de Salta ha salido en apoyo de las hermanas y todos se han encolumnado detrás del arzobispo, mientras los apoyos más desvergonzados al mismo procuran la obtención de beneficios personales.

Pertenecer a la corporación sea eclesial sea judicial tiene beneficios para el integrante obediente y leal a la corporación, sean estos: ascensos, sea protección frente a denuncias verídicas, sea otro tipo de beneficios. Las distintas corporaciones masculinas enumeradas se comunican entre si en una suerte de pacto no escrito que es la alianza del patriarcado. Es por esto y no por otros motivos que el Colegio de Abogados de Salta cuando las abogadas integrantes del Instituto jurídico de género de dicho colegio prepararon el Amicus Curiae para que la Comisión Directiva y su presidente lo presenten en la causa de violencia de género contra Cargnello- donde hay presentados 5 amicus curiae- decidieron sacar una nueva resolución diciendo que los amicus curiae serían solo para casos de femicidios o sea cuando la mujer ya está muerta, no para prevenir que la violencia se siga produciendo como manda toda la normativa nacional e internacional. Frente a esta resolución antijurídica el Instituto jurídico de género planteó recurso de revocatoria que hasta la fecha el Consejo Directivo del Colegio de Abogados no resolvió. Aquí se ve la influencia del abogado Romani que es el defensor del arzobispo Cargnello quien fuera presidente del Colegio de Abogados y de la misma lista que la actual conducción del colegio.

Se debe resaltar la tarea realizada por la Sra. Jueza de violencia de género que recientemente para protección de las hermanas del Convento repuso la consigna policial se encuentra cumpliendo la función para la cual fue designada de proteger a las mujeres víctimas de violencia sin tener en cuenta si se trata de hombres poderosos los denunciados como debieran hacerlo todos los magistrados y magistradas judiciales.

El movimiento de mujeres de Salta sigue de cerca esta causa emblemática y manifestamos que volveremos, hermanas del Carmelo, a hacer un abrazo simbólico al Convento y en ese abrazo simbólico volver a abrazarlas a cada una y decirles una vez más “Hermana, Si te creo”.

