Grieta histórica

En materia de procedimiento judicial alguien puede solicitar al Juez el dictado de una medida previa a un juicio, lo que se denomina medida cautelar, para asegurarse que cuando se dicte el fallo éste se pueda cumplir; se trata de protegerse ante un posible incumplimiento cuando se dicte la sentencia y quede firme. Esta medida la plantea una sola de las partes del juicio, es decir una parte da los argumentos y si el Juez entiende la procedencia de la medida hace lugar a la misma. Como se verá, el afectado por la medida dispuesta no tuvo participación, es inaudita parte, no fue escuchado el que sufre la resolución. La más común de estas medidas es el embargo preventivo pero no significa que allí se dispone la venta del bien embargado. La medida dictada por la Corte no participa de ese criterio sino que obliga, sin un fallo sobre la causa en trámite en la que aún no tiene sentencia, a que la Nación empiece a pagar. Es sorprendente esa disposición. Reitero no hay fallo sobre la causa y la petición la hace la CABA y no se le da participación procesal a la Nación, pero se la obliga a pagar.

En esa misma disposición la Corte suspendió la vigencia de una ley dictada por el Congreso, otra medida novedosa; no declaró la inconstitucionalidad de la ley sino que la suspendió, creación propia si la hay ya que esa supuesta facultad no está prevista por normatividad alguna. Ningún tribunal del país dictó jamás una medida así.

Frente a esta situación el Estado Nacional dice que interpondrá un recurso de revocatoria “in extremis”, recurso éste que se utiliza en los procesos judiciales y que la misma Corte aceptó jurisprudencialmente. De ninguna manera se trata de acatar o no acatar la resolución; se trata de hacer lo que cualquier mortal puede hacer ante una resolución que lo afecte: apelar esa resolución ante otro tribunal. Es decir el Gobierno Nacional usa de un derecho procesal que le es propio.

Saliendo del ámbito jurídico procesal que por cierto no está finiquitado con el esbozo dado debo decir que lo dispuesto por la Corte no es más que otro eslabón de la que parece una interminable cadena de diferencias que existe desde siempre entre el centralismo porteño y el interior argentino. La resolución dictada por la Corte beneficia a Ciudad de Buenos Aires y retrae del presupuesto nacional recursos que favorecían a las provincias. En CABA viven menos del diez por ciento de los habitantes de la Argentina y tienen por su condición económica por lejos, la mejor calidad de vida.

Frente a esta nueva pérdida dieciocho provincias argentinas cuestionan severamente la medida dictada por la Corte y no lo hacen desde el punto de vista partidista de los gobernadores sino claramente en defensa de los derechos que se quiere hacer perder a las provincias en favor del centralismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta grieta histórica entre la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país hoy suma una nueva degradación para el interior y un sempiterno beneficio para Buenos Aires Ciudad.

Me hubiese gustado despedirme con una realidad distinta, espero que el año 2023 sea mejor para todos los argentinos.