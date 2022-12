El Presidente minimizó que los jugadores no llegaran a Balcarce 50 y sus fricciones con “Chiqui” Tapia; “Cuando empiezan con estas discusiones de por qué no vinieron, porque uno está enojado con este o con el otro, son elucubraciones”, afirmó

Selección que salieron campeones en el Mundial Qatar 2022 pasarían a celebrar por la Casa Rosada, algo que finalmente no ocurrió, Alberto Fernández se refirió a esta cuestión y la minimizó, al decir que los homenajeados eran los deportistas y no el Presidente. “Lo único fue que hice es hacerles saber que si querían venir tenían la Casa de Gobierno a disposición y ellos eligieron otra cosa”, planteó, a la vez que consideró que “hizo escuela” por no mezclar la política con el fútbol y sostuvo: “Yo quería que ellos vieran la alegría y el cariño del pueblo, y eso lo logré”.

En medio de las fricciones que existen entre el mandatario y el titular de la AFA,Claudio “Chiqui” Tapia, que podrían haber influido en la decisión del plantel de no visitar Balcarce 50, el dirigente del Frente de Todos también puso trapos fríos a eso y habló de “elucubraciones”.

“Se hacen muchas especulaciones. Yo soy un futbolero consumado y veo las cosas de otra manera. Yo sabía que los jugadores tenían un nivel de agotamiento muy grande, querían que la celebración fuera breve. Lo único que hice fue hacerles saber a la autoridades de la AFA que si querían venir a la Casa de Gobierno la tenían a disposición, y ellos hicieron otra cosa y es muy respetable”, aseveró el primer mandatario en Radio Con Vos.

“Así lo interpreté. Creo que cuando empiezan con estas discusiones de por qué no vinieron, que no vinieron porque uno está enojado con este o con el otro, sonelucubraciones que se hacen y no me parece que conduzcan a mucho, sinceramente”, acotó.

Asimismo, dijo no tener información sobre que algunos jugadores no querían dirigirse a Balcarce 50. “Tampoco me preocupa”, indicó Fernández, que le imprimió un tono de calma a sus palabras y acotó: “Hoy leí en un diario que Alberto Fernández es el único presidente que no recibió a un campeón, y puede ser. Y también tiene que ver con esa decisión que siempre tomé de no mezclar la política con el fútbol”.

Entonces, se ponderó a sí mismo: “Si la decisión tuvo que ver con no involucrase con la política, me encanta estar haciendo escuela con que el fútbol no se mezcle con la política”.

En base a esto último, dijo que como él es seguidor de ese deporte se da cuenta que cada vez que la política se involucra en los clubes es para “arruinarle la vida a los hinchas”, e incluso indicó: “Cuando hubo elecciones en la AFA y me pidieron apoyar a uno, siempre dije que no”. Lo hizo mientras se revivió una situación del año pasado, cuando algunos movimientos de la Casa Rosada se interpretaron como un deseo de impulsar a otros candidatos y no a Tapia para el máximo cargo de la entidad deportiva.

“Es verdad, debo ser el único que no recibió la visita y no sé cuál es la causa. A mí me transmitieron el cansancio, la distancia. Además los homenajeados eran ellos, no era yo; ganaron los que jugaron, no era yo”, insistió. Y hasta dijo qué piensa al respecto: “Yo digo: ‘Bueno, sí, debo ser el único que no los recibió, pero también creo que debo ser el único presidente que durante su mandato la selección ganó la Copa América, la Intercontinental y la del Mundo”.

Además, el mandatario aseguró no haber intentado hablar con ninguno de los jugadores, pero sí reveló que uno de ellos se comunicó con él: “‘Papu’ Gómez, que es siempre muy cariñoso, me escribió por Instagram”.

Tras eso volvió a insistir con el cansancio de los deportistas después de estar más de un mes en Doha para la Copa del Mundo. “Yo entiendo, son jugadores de fútbol que viven un nivel de estrés, que jugaron, ganaron, vienen de 45 días de concentración. Creo que lo que más quieren es descansar y estar con su gente. Yo lo que quería es que ellos vieran la alegría del pueblo y se reconfortaran con el cariño del pueblo, y eso lo logré. Esa es mi alegría. Después para hablar con [Lionel] Messi y con [Lionel] Scaloni habrá tiempo”, planteó el mandatario, quien dijo no asignarle “ninguna trascendencia” a la ausencia de los campeones en la Casa de Gobierno en un día donde las autoridades estiman que se movilizaron 5 millones de personas.

“Hay que dejar de pensar tanto en uno mismo y pensar en ellos. La selección no es mía, tampoco es del Frente de Todos o de la oposición; es de todos, como el Papa”, dijo.

Luego de puntualizar en que el operativo de traslado que no pudo llegar al Obelisco por el desborde de los hinchas sobre autopistas y calles se hizo “en un clima de tranquilidad, de mucha armonía y paz”, sin “excesos ni abusos” policiales,el Presidente contó que “celebró” ver a la gente disfrutar.

“Era lo que yo quería, que después de un tiempo tan difícil el pueblo pudiera salir a expresar su deseo de gratitud y admiración hacia un equipo de fútbol que hizo algo muy importante”, indicó Fernández, quien además comparó este 20 de diciembre con el mismo día de 2001, que terminó con 39 personas fallecidas en medio de las manifestaciones por la crisis económica y política. “En esta misma plaza quedaron decenas de muertos y ayer fue una alegría desbordante, sin incidentes mayores”, contrastó.

Convencido de que el festejo de ayer ocurrió “en orden, con alegría y sin grandes inconvenientes”, Fernández aseguró que la caravana “no pudo seguir por la cantidad de gente”.

Respuesta a Tapia

También le respondió a Tapia, quien ayer le agradeció en Twitter al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por ser “el único que acompañó durante toda la recorrida” y se quejó por no poder saludar a la gente que estaba en el Obelisco.

“Seguramente el jefe de la AFA tuvo la voluntad de que el recorrido fuera más extenso, pero era muy difícil de organizar en las condiciones que había ayer. Yo no califico ni descalifico a nadie, entiendo que ayer todos habrán puesto su mejor voluntad. Las cosas dependen de cómo uno las mira. Si solo ven que no pudieron llegar a la 9 de Julio, eso puede ser una frustración que vive la AFA y la selección; pero si uno mira la alegría que hubo en las calles, el objetivo estuvo cumplido”, sostuvo el Presidente, quien aseveró que el operativo se desarrolló “de acuerdo a lo que pidieron” desde la organización conducida por Tapia.

Inflación y shock

Por otro lado, el Presidente se adentró en la coyuntura política, y destacó los datos de crecimiento económico y de empleo formal de su gestión. “Hay una Argentina que existe y una Argentina que escriben”, puntualizó, para quejarse por el rol de la prensa.

También aseveró que “el tiempo del desorden quedó atrás” y remarcó que hace dos meses hay un “gesto de alivio” sobre la inflación, aunque admitió que el incremento de precios y la recomposición salarial no son “temas terminados”.

“Cuesta mucho bajar la inflación. Se puede hacer con shock, se ha hecho, pero si lo hacemos así eso supone que vamos a llevar a nuestra gente a la pobreza y eso no lo queremos”, indicó.

Seguro de que su principal tarea es mantener la unidad del Frente de Todos, repitió que se pondrá al frente del armado electoral de la coalición para las elecciones presidenciales del año próximo como había hecho cuando celebró sus tres años de administración. “El candidato del frente va a ser el que en mejor condiciones esté para competir. Si soy yo, soy yo; y si es otro, encantado, la misión es que la Argentina no vuelva al pasado”, expresó.

“Habré sido además del presidente de las tres copas, el presidente que desde Néstor hasta acá hizo crecer a la Argentina durante tres años consecutivos”, enfatizó.

LA NACION