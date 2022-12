Seis provincias bajo alerta amarilla por vientos fuertes y dos por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores de las provincias de La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis, mientras que rige otra advertencia por tormentas para algunas localidades de Jujuy y Salta.

En la zona centro del país, la mayor parte de La Pampa y San Luis se encontraba este miércoles a la mañana bajo alerta por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora.

La alerta también se extendía hacia la provincia de Mendoza, con la excepción de la zona cordillerana, y a un sector del sur de San Juan que incluía la capital provincial y las ciudades de 9 de Julio, Albardón, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, la zona baja de Pocito, Rivadavia y Sarmiento, indicó el organismo nacional.

Para el noreste de Neuquén, en la capital y las localidades de Confluencia, Añelo, Pehuenches y Picún Leufú regía otra alerta por vientos también del sector sur, pero con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 85 kilómetros por hora.



Evitar actividades al aire libre

La misma advertencia fue emitida para una zona del noroeste de Río Negro, en General Roca y el este de El Cuy, según informó el servicio meteorológico.

Para la población de estas localidades el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por autoridades.

Por otro lado, el organismo nacional emitió otra alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, para el centro y oeste de Jujuy y algunos sectores de Salta como los valles de Cachi, de Cafayate, de Chicoana, de La Caldera, de La Poma y la puna de Iruya.

Las tormentas podrán estar acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados localmente, indicó el organismo

Entre las recomendaciones, el SMN pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Télam