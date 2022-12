Alberto Fernández: "En política aprendí a no jubilar a nadie, a no sacar a nadie de la carrera"

El Presidente no descartó una candidatura de Cristina Kirchner en 2023 tras el renunciamiento luego de la condena por corrupción. Tampoco le restó chances a Massa. A tres años del comienzo de su gobierno, habló sobre la crisis económica, su legado y las vacunas.

A tres años del comienzo de su mandato, el presidente Alberto Fernández realizó un extenso repaso de su gestión, de las internas con Cristina Kirchner y La Cámpora, de la creciente inflación y de la danza de nombres del Frente de Todos de cara a las elecciones de 2023.

En una entrevista con Perfil. puso en duda la negativa a candidatearse de Sergio Massa, volvió a reclamar una PASO dentro del peronismo y pidió que el representante del espacio sea "el que garantice un triunfo".

Incluso puso en tela de juicio el renunciamiento de la propia vicepresidenta tras la condena a 6 años de prisión por corrupción en la obra pública y dijo que "es prematuro".

Fue cuando le consultaron si lo había sorprendido la decisión de Cristina de renunciar a cualquier candidatura para el año próximo. "Todo eso es prematuro. Respeto mucho la decisión de Cristina, lo que está diciéndole a la Justicia es: 'No voy a buscar fueros, sepan que no tengo miedo a que alguno de ustedes intente meterme presa'”, respondió.

Repreguntado sobre si pensaba que efectivamente podía postularse, el Presidente prefirió esquivar la consulta. "No me animo a decir eso porque su palabra es su palabra, y no pondría en duda su palabra"

"En política aprendí a no jubilar a nadie, a no sacar a nadie de la carrera. Lo que quiero es buscar el candidato que nos garantice el triunfo; si ese soy yo, seré yo, y si no, será otro y lo voy a acompañar con mucho placer", sostuvo Fernández.

Allí también evitó referirse a las chicanas lanzadas desde La Cámpora, con Máximo Kirchner y Andrés Larroque a la cabeza. "Son opiniones de ellos", afirmó.

"Esta justicia le sirve a Cambiemos"

El Presidente también cuestionó a la justicia y apuntó contra Cambiemos por no acompañarlo en la reforma judicial que presentó el Gobierno. "Los que se benefician con esos jueces son la gente de Cambiemos, no los quieren tocar. Esta Justicia le sirve a Cambiemos", lanzó.

Consultado sobre si la misma reforma hubiese podido salir solamente con los votos propios, Alberto recordó que la misma quedó empantanada en la Cámara de Diputados.

"Es que en el Senado salió la reforma, se aprobó, no se aprobó en Diputados. En Diputados no se pudo aprobar nunca porque Cambiemos se puso firme en no tocar a estos jueces. Ni siquiera los tocaba, porque la reforma no les quitaba la condición de jueces"

El acuerdo con Estados Unidos

El presidente se refirió al acuerdo de Intercambio de Información Tributaria con los Estados Unidos y elogió el trabajo de Massa para conseguirlo. Dijo tener "buenas expectativas" sobre lo que se pueda recaudar, pero evitó hablar de números.

"Lo que tenemos que detectar es quiénes tienen fondos en los Estados Unidos, y no los han declarado en Argentina. Las cifras que se mueven son distintas, y la verdad es que no tengo la certeza de qué monto estamos hablando realmente", agregó.

"Ciertos sectores de la Argentina tendencia natural a llevar sus activos al exterior, es muy bueno conocer qué es lo que tienen en el exterior, no para que no lo tengan, sino para que expresen la riqueza que verdaderamente tienen y paguen los impuestos en ese sentido. No sé realmente cuál puede ser el monto, pero creo que puede ser muy importante", agregó.

Unificar el tipo de cambio

Alberto sostuvo que "lo que más quisiera" en materia económica es poder tener nuevamente un mercado de cambios unificado para el último año de su gestión, producto de una acumulación de reservas.

"Deberíamos tener un mercado de cambios único. Cuando Néstor fue presidente teníamos un mercado de dólares único, y Cristina durante toda su gestión tuvo un mercado de dólares único. Lo que pasa es que, insisto, recibimos un Banco Central sin dólares", sostuvo Alberto.

"Entre mi llegada, desde que gané la elección hasta que asumí como presidente, se fueron 25 mil millones de dólares de la Argentina. En ese contexto nos agarró la pandemia. La reconstrucción de las reservas cuesta mucho y a pesar de que tenemos este año un récord de exportación, también tenemos un récord de importaciones porque la producción argentina no se detuvo", agregó.

Las cuentas pendientes

En un pasaje de la entrevista, Alberto fue consultado por las cuentas pendientes que tiene luego de tres años de gobierno. Allí sostuvo que no pudo ser todo lo "reformista" que hubiese deseado.

"No he podido ser lo suficientemente reformista como hubiera deseado, porque siguiendo los canales que la República establece para reformar las cosas, no encontré el eco que necesitaba encontrar", sostuvo el mandatario.

"No encontré el eco en la oposición en el Congreso. No encontré eco en la Justicia. La Justicia se pudo haber auto depurado sola, y no lo hizo", agregó.

Fuente: Clarín