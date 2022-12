Ucrania rechazó la mediación del Vaticano en la guerra con Rusia

El canciller ucraniano Dmytro Kuleba consideró que "aún no es el momento" para que el papa Francisco intervenga en el conflicto, aunque aclaró que "ese día llegará y la Santa Sede será bienvenida".

El Gobierno de Ucrania planteó este sábado que "aún no es el momento" para una mediación vaticana en la guerra iniciada con la invasión de Rusia el 24 de febrero.

"La triste verdad es que aún no llegó el momento para una mediación", indicó el canciller ucraniano Dmytro Kuleba en Kiev, en declaraciones a un grupo de periodistas católicos que viajó desde Roma invitado por las embajadas ante la Santa Sede de Polonia y Ucrania.

Las palabras del ministro de Exteriores ponen así paños fríos a los intentos vaticanos para mediar en el conflicto, tras los dichos del Papa Francisco que pidió dar un rol a la Santa Sede para poner fin a la guerra.

De todos modos, Kuleba afirmó que "ese día llegará y también el momento de la mediación y si la Santa Sede quiere participar será bienvenida", aunque sin dar más precisiones.

"Si quieren la paz, no envíen misiles cada semana para destruir nuestra infraestructura, no sigan enviando soldados para capturar nuestras ciudades, no anexionen territorios que pertenecen a otros", agregó el funcionario, en una crítica a las acciones del Kremlin.

Fuente: Télam