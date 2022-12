La Corte reactivó una demanda contra Cristina Kirchner por mil millones de dólares

Tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la Causa Vialidad, Cristina Kirchner ahora es la protagonista principal de una demanda civil por más de 22 mil millones de pesos. El autor es el mismo que denunció las supuestas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz por la que acaban de condenarla, el intendente de Capitán Sarmiento y ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel.

La presentación tiene como objetivo que la vicepresidenta retribuya económicamente los daños producto de las supuestas maniobras de corrupción y se reactivó inmediatamente después de la condena del Tribunal Oral Federal N°2. Es que la Corte Suprema, en su acuerdo del martes, resolvió que la presentación se lleve a cabo en el Juzgado en lo Civil y Comercial N°11 a cargo de Alejandro Nobili.

"Tenemos que lograr que devuelvan lo que robaron, no hay justica si el que se lleva toda la plata se la queda después, es básico para terminar con la corrupción", dijo Iguacel en una entrevista reciente con Cristina Pérez en Radio Rivadavia AM 630. El ex funcionario del macrismo había presentado la demanda en 2018 por daños y perjuicios contra el Estado nacional.

"Cuando hice la denuncia penal que terminó en la condena de los últimos días me tocó hacerla porque viví en carne propia el desfalco, las obras que no estaban, la gente despedida", dijo Iguacel. Y sumó: "También dije que hay que proponerse que devuelvan la guita que robaron, y tomamos como primera medida que todas las máquinas que tenía Lázaro Báez queden en mano de Vialidad".

Durante la entrevista, el ex funcionario aseguró que el rol de la Justicia civil no será establecer si existió o no un perjuicio para el Estado ya que la Justicia en lo Criminal y Correccional ya confirmó que hubo corrupción en detrimento de las arcas públicas. Más bien, dijo, el juez en lo Civil y Comercial que fue designado tendrá que definir si el monto propuesto en la demanda es o no correcto.

"La demanda es por mil millones de dólares, que es lo que estimamos que se robaron en 12 años de organización delictiva que inventó a Lázaro Báez para hacerlo constructor y que se robara nuestra guita", sostuvo Iguacel.

Por la decisión de la Corte, la causa quedó en manos del juez Nobili que viene de ser designado por el presidente Alberto Fernández en septiembre de 2021, con lo cual lleva poco tiempo al frente del mencionado Juzgado. La causa quedó radicada ahí luego de un conflicto por competencia que la llevó manos de los cortesanos.

Una de las preguntas que le hicieron al ex funcionario y actual intendente bonaerense tiene que ver con cómo cree que hará la vicepresidenta para afrontar ese pago en caso de perder la demanda.

"No se de donde va a sacar Cristina ese monto. Son 22 mil millones de ese momento, en total mil millones de dólares. Por empezar, la demanda también incluye a Lázaro Báez que tiene hectáreas de campo en Santa Cruz. Es para todos los condenados, tendrán que juntar toda la plata que tengan", consideró el denunciante de la Causa Vialidad cuyo juicio acaba de terminar.

Por otro lado, ante la consulta de si cree que la Corte Suprema actuó políticamente al darle movimiento a su demanda, Iguacel opinó que no.

"No se si tiene que ver con la política, entiendo que la causa civil depende de que haya un fallo en lo Penal. Lo único que hizo la Corte es decir qué tribunal civil tiene que tomar este caso, es decir, da competencia para que se resuelva. Me parece que no está relacionado con un timming político sino con un timming judicial", cerró.

