Scaloni define el equipo en la práctica previa al debut frente a Arabia Saudita

El entrenador de la selección Argentina, Lionel Scaloni, tendrá hoy la última práctica para definir el equipo que enfrentará este martes a Arabia Saudita en el debut en el Mundial de Qatar.

El entrenamiento, que será a puertas abiertas durante los primeros 15 minutos, está programado para las 9 de Argentina en la Universidad de Qatar.

Por primera vez desde que llegó al país sede del Mundial, el plantel tendrá un entrenamiento en medio de la tarde (son seis horas de diferencia) y con la luz solar para que los jugadores se acostumbren a un clima similar al que tendrán en el estreno mundialista.

En el día previo al debut podrá quedar definido el equipo que presentará Scaloni para el partido que se jugará mañana desde las 7 de Argentina en el estadio Lusail.

En los últimos trabajos tácticos, el DT probó con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

El capitán se entrenó con normalidad en la práctica cerrada del domingo.

En caso de que el cuerpo técnico disponga una práctica más distendida y sin carga física, la confirmación del equipo podría salir por parte de Scaloni en la conferencia de prensa que brindará desde las 12.15 en el Centro de Convenciones de Qatar.

Sin embargo, no sorprendería que Scaloni no adelante la formación titular si todavía no se la comunicó primero a sus dirigidos.

El entrenador estará en la conferencia de prensa acompañado por un jugador en el primer contacto oficial con los medios de comunicación durante la competencia.

La presentación de la Argentina en el Grupo C del Mundial será este martes a las 7 en el estadio Lusail, la sede más grande con capacidad para 80 mil espectadores.

Fuente: Cadena 3