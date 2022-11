Nueve consejos fundamentales para viajar al Mundial de Qatar 2022

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Qatar 2022 que comenzará el 20 de noviembre y esta edición será histórica por tratarse de la primera que se celebra en una nación árabe, cuyas costumbres y formas de vida son diferentes a las de occidente. Por eso, quienes viajen hacia medio oriente deberán tener en cuenta los siguientes aspectos básicos.

Infobae se contactó con Belén Hermina, una argentina que hace cinco años vive en Qatar y que trabaja para una agencia de reclutamiento, quien dio detalles sobre cómo deben manejarse los fanáticos que planean apoyar a su nación en el Mundial. De esta forma, fue posible elaborar una guía completa para aficionados.

• Tarjeta Hay’ya Card

Esta tarjeta es fundamental para los fanáticos. Se deberá presentar junto con la entrada en los controles de los estadios para poder entrar sin ningún tipo de inconvenientes. Pero también será la herramienta de acceso al país: todos los fanáticos deberán tener un número de solicitud de tarjeta Hay’ya Card (Fan ID) aprobado para ingresar a Qatar.

Además, brinda fácil acceso al transporte público ya que incluirá viajes gratuitos en autobús y metro los días de evento. La primera prueba que se realizó durante la Copa Árabe de la FIFA que tuvo al Fan ID como opcional fue considerada un éxito y se convirtió en una firme necesitad para el próximo Mundial.

En la página oficial de FIFA se publicó un comunicado en el que se confirmó la necesidad de tramitar el documento en cuestión. “Cuando hayan abonado sus entradas, los hinchas podrán reservar el alojamiento y solicitar su tarjeta Hay’ya, que también servirá de permiso de entrada a Qatar a los aficionados internacionales que viajen al torneo. Todos los espectadores, independientemente de si son residentes en Qatar o extranjeros, necesitarán la tarjeta Hay’ya junto con la entrada del partido para acceder al estadio”, explicó el escrito.

Los aficionados deberán solicitarla una vez que hayan pagado sus boletos para el partido y tengan su número de solicitud de entrada por correo electrónico. Las solicitudes se pueden enviar en línea a través del sitio web del portal de entrada del país anfitrión (FAC21.qa).

• Hospedaje e idioma

El idioma oficial de Qatar es el árabe, sin embargo, cerca del 80 por ciento de la población es extranjera, motivo por el cual se hablan varias lenguas, sobre todo en Doha, su capital. Es por eso que quienes viajen podrán comunicarse con el inglés: “No todos lo hablan perfecto, pero todos se hacen entender”, explicó Belén.

La cultura árabe es famosa por su hospitalidad. Es así que los qataríes suelen ser amables con los turistas, al punto que incluso pueden llegar a invitarlos a comer a sus hogares para disfrutar de una charla en la que buscarán contarles cómo es su cultura y su religión. Justamente por esto, el gobierno lanzó el programa Host a Fan, en el que cualquiera puede anotarse para poder hospedarse en la casa de un qatarí durante el Mundial de manera gratuita.

En cuanto al hospedaje, cada aficionado buscará el lugar que más se adecúe a su poder económico, ya que la variedad es muy amplia. Pero lo que hay que tener en cuenta es que lo ideal es hacer base en la capital, según recomienda Belén: “Lo mejor es Doha, después está Lusail que es la ciudad que armaron para el Mundial que está cerca de los estadios, pero está todo muy cerca. El país es chiquito y encima la mayoría de las construcciones están en Doha”.

• Cómo trasladarse de un lado a otro

Una de las grandes dudas que siempre circula en la cabeza de los fanáticos que viajan a los Mundiales es la de cómo trasladarse entre las sedes para ver a su selección. En esta Copa esta preocupación no existirá, ya que Qatar, a diferencia de Rusia o Brasil (últimos dos anfitriones), es un país muy pequeño que ocupa el puesto 156ª en el ranking de países según su superficie.

Además, siete de los ocho estadios están conectados directamente por una red de metro, es decir que se puede viajar de un recinto a otro a través del tren. El único que quedó fuera de este trazado es el estadio Al Bayt, del municipio de Jor, con capacidad para 60 mil personas, al que se puede llegar mediante buses públicos o incluso taxis acuáticos. Quienes cuenten con tickets y con la Hay’ya Card podrán usar el metro de manera gratuita los días de partido.

En caso de utilizar el transporte público de Qatar y no contar con entradas para un partido, será necesario comprar una tarjeta cuyo valor es de 10 riyal (USD 2,67) a la cual se le puede cargar saldo mediante unas máquinas ubicadas en las estaciones y paradas o a través de una aplicación del celular Ehteraz utilizando una tarjeta de crédito o débito. Esta app también tiene un sistema de consultas que permite saber qué transporte o conexión se debe tomar para llegar más rápido a algún destino. El boleto de metro cuesta 2 riyals (USD 0,53) e incluye la combinación con buses, de ser necesaria.

Obviamente, también es muy popular el uso de Uber, ya que si bien las distancias son cortas, “no existe la típica cuadra o calle como en Sudamérica. Hay barrios en los que se puede caminar y pasear, pero para llegar ahí necesitás tomar una autopista o una de las avenidas enormes que hay”.

Por eso, tampoco es descabellado optar por el alquiler de un automóvil. Aunque esta es la opción más cara, quienes se inclinen por ella deberán saber que las ciudades de Qatar tienen un amplio control de monitoreo por cámaras para detectar posibles infracciones de tránsito: “Deben tener cuidado con el exceso de velocidad porque hay muchas cámaras y en los semáforos te sacan fotos. También en la mayoría de los semáforos hay carriles exclusivos para doblar a la izquierda, entonces si vos usás ese para seguir derecho o el carril de seguir lo usás para doblar a la izquierda, te van a multar. Y también si parás el auto sobre la senda peatonal, las cámaras registran todo enseguida”, advierte Belén.

• Tipo de cambio

Para quienes estén preocupados por el tipo de cambio, no hay demasiados inconvenientes en Qatar. En cualquier lugar como restaurantes y supermercados son aceptados los dólares estadounidenses, además de tarjetas de débito y crédito. Aunque lo mejor es manejarse con el Riyal, la moneda local, para evitar ser perjudicados con el tipo de cambio. A su vez, en cualquier cajero automático se expenden ambas monedas.

• Telecomunicaciones

Las aplicaciones tradicionales como Whatsapp funcionan a la perfección para intercambiar mensajes, sin embargo, cuando se trata de hacer videollamadas, éstas suelen interrumpirse constantemente. Lo ideal es descargarse un VPN desde el Playstore en el celular y modificar la ubicación, eligiendo cualquier otro país que no sea Qatar, antes de realizar una llamada.

• Lugares imperdibles y oferta gastronómica

Si bien el fútbol será la atracción principal durante el Mundial, los fanáticos también aprovecharán su estadía en Qatar para hacer turismo. Como Doha será la ciudad en la que se hospedará la enorme mayoría de los que viajen al país árabe, es una obviedad hablar sobre los enormes edificios que allí fueron construidos en los últimos años, como el Aspire Tower, las Palm Tower o la Biblioteca Nacional.

Más allá de esas obras arquitectónicas, también existen lugares menos modernos que valen la pena visitar, como el Souq Waqif, un mercado antiguo que ha resistido los cambios de la ciudad y ha conservado su estilo. “Es muy parecido al Gran Bazar de Estambul (Turquía). Era el mercado original de Qatar que lo conservaron y lo mantienen. Ahí se pueden conseguir recuerdos y cosas para regatear. Hay que negociar porque si te ven cara de turista te van a subir el precio. Se venden especias, chocolates, yiya, que es lo que ellos fuman, ropa, de todo. Hay muchos lugares para comer que son baratos y está cerca del Corniche, que es como la costanera de Doha. Como punto para ir a mirar y sacar fotos es re lindo”, recomienda Belén. “Después tenés la parte más moderna, West Bay, con los edificios de colores y después hay algunos barrios más, pero más alejados”.

Qatar ha intentado en los últimos años convertirse en uno de los mayores centros turísticos del mundo, por eso ha desarrollado una amplia variedad de oferta gastronómica. Es así que los que deseen podrán disfrutar de la comida local, pero también se encontrarán fácilmente con opciones más comunes de occidente tanto en restaurantes, supermercados o en los food trucks. Estos últimos son la opción más económica, en los que se puede conseguir una shawarma por menos de USD 4.

Habrá turistas que elegirán algo aún más económico y para eso pueden optar por cadenas de hipermercados como Carrefour o Lulu, el más accesible. “Un paquete de fideos te saldrá 5 riyals, (USD 0,91), más o menos. Pero hay de todo, si querés comer pastas orgánicas, capaz que te sale USD 10 el paquete. Hay mucha variedad porque hay alimentos de todas partes del mundo”.

• Cómo armar la valija y a qué hora poner el despertador

Por primera vez en la historia la FIFA modificó el calendario para disputar el Mundial entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, para evitar así el verano de Qatar y, por consiguiente, las altas temperaturas. Por ese motivo los hinchas no sufrirán el calor del desierto, ya que en esa época del año el termómetro puede oscilar entre los 12ºC (por la noche) y los 25ºC (de día). Al momento de armar la valija lo recomendable es llevar ropa fresca, primaveral y “un buzo o una campera finita, mas de eso no”, recomienda Belén.

Vale recordar que en el país árabe llueve poco más de una semana al año y en general esto sucede en enero, por lo que las probabilidades de que haya precipitaciones durante la Copa son prácticamente nulas.

Debido a que antes de las 17 horas ya es de noche, los qataríes comienzan su día temprano y a las 7 AM -o incluso antes- ya están abiertas las oficinas públicas, los supermercados y algunos comercios. Por eso, quienes quieran aprovechar para disfrutar del sol en la playa o realizar actividades diurnas deberán comenzar muy temprano.

Por otro lado, la mayoría de los trabajos de oficina terminan entre las 14 y las 15 horas, motivo por el cual la vida nocturna comienza muy temprano y se extiende durante varias horas. Los partidos se disputarán a las 13.00, 16.00, 19.00 y 22.00, hora local, por lo que para ese entonces los principales puntos turísticos y los fan fest estarán no sólo plagados de aficionados extranjeros sino también locales.

“Todo está abierto desde temprano y hasta tarde, excepto los viernes entre las 11.00 y las 13.00. Ahí cierra casi todo porque es como el domingo nuestro y ése es el horario del rezo principal de la semana, entonces casi todo te cierra, incluso los supermercados. Tal vez para el Mundial no sea así, pero por ahora es así”, advierte la argentina que vive allí desde hace cinco años. “Hay barrios donde se escuchan los rezos. Ellos rezan cinco veces al día y las mezquitas llaman al rezo, entonces es menos de un minuto que se escucha el llamado, que es una oración en árabe, y después no se escucha más nada”, agrega.

• Qué no hacer en Qatar para evitar problemas

Quienes viajen al Mundial podrán despreocuparse por completo de sufrir un hecho de inseguridad. Los índices de delito de la nación asiática son ínfimos y por eso quienes viven allí están acostumbrados a no estar pendientes constantemente de sus pertenencias. “Nosotros tenemos la puerta de nuestro departamento sin llave y del lado de afuera tiene picaporte. Es demasiado seguro. En un shopping podés dejar tu cartera y el celular arriba de la mesa mientras vas a pedir la comida en el patio de comidas y cuando volvés está todo ahí”, comentó Belén.

Por otro lado, si bien la religión musulmana es machista, las mujeres que viajen no van a tener ningún tipo de prohibición ni regulación especial. Aunque, todos deberán tener en cuenta -tanto mujeres como hombres- que en oficinas públicas, ministerios, hospitales y otro tipo de edificios existe un “código de vestimenta” que todos deben respetar: “Es en algunos lugares en los que se exigen cubrirse hombros y rodillas en general, no podés andar con musculosa o con un short cortito. Pero eso en algunos lugares particulares (...) A la playa podés ir como vos quieras. Podés andar de jean, calzas, manga corta, incluso ahora hay muchas musculosas, no hay problema”.

A su vez, para los qataríes la religión es muy importante, por eso es vital el respeto en lugares como las mezquitas o los sectores delimitados que son exclusivos para rezar. Si bien se pueden sacar fotografías y visitar esos puntos para conocer más sobre la cultura de Qatar, no son lugares en los que sea adecuado colocar banderas, cantar o saltar, como suelen hacer los aficionados durante los Mundiales.

A su vez, hay actitudes que están muy mal vistas. En este tipo de torneos suelen verse en las calles algunos conflictos entre seguidores de distintas selecciones, y si bien el clamor y la pasión serán bien recibidas, cualquier tipo de enfrentamiento verbal o físico “es gravísimo”. También “hacer fuck you o ese tipo de gestos, gritar o discutir en la calle también. Ni hablo de pelear en la vía pública, eso es tremendo”, advierte Belén.

La joven explica que los ciudadanos locales recibirán con cariño a todos los extranjeros e incluso disfrutarán de las hinchadas que canten en la calle y alienten a sus equipos, pero siempre hay que dirigirse a los ciudadanos locales con cautela, ya que son un pueblo más “frío” que el latino. “Hay que tener cuidado cuando uno va a saludar a un qatarí o a un musulmán. No vayan directamente a darle un abrazo o un beso, si no esperen a ver qué hace el otro. Algunos te dan la mano, otros abrazan, pero siempre esperar a qué hace el otro. Más que nada con mujeres musulmanas. Hay que ser cuidadoso. Es recomendable siempre esperar a ver qué hacen porque hay algunos que ni para saludarte entran en contacto físico, sino que solo te hacen como un gesto de paz con sus manos en el pecho. Hay otros que sí, que te dan un beso, pero en general no son muy cariñosos”.

En Qatar el alcohol está prohibido, por eso quienes estén planeando llevar botellas en las valijas deben descartar esa idea. Quienes lo hagan de todas formas serán retenidos en el aeropuerto, en donde se les abrirán las valijas, se les quitará el alcohol y luego, al irse del país, podrán reclamar para que se les devuelva lo confiscado.

Por la ley musulmana, los ciudadanos no pueden consumir alcohol, pero los hoteles internacionales sí tienen permitida su venta, aunque solo en espacios especiales, y además se habilitarán zonas especiales en estadios y en otros sectores para poder consumir solamente allí.

“En los supermercados no se vende, no hay”, explica Belén, quien advierte además que en los hoteles son muy caros los tragos (los más accesibles están por encima de los USD 10). Los extranjeros que viven en Qatar y no son musulmanes sí pueden comprar alcohol, aunque “el único lugar que hay es como un mayorista en Doha que también vende cerdo. Pero la botella de fernet sale como 30 dólares”.

• Coronavirus

Quienes viajen al Mundial no necesitan estar inmunizados contra el coronavirus. Aunque todos deberán descargar en sus teléfonos la aplicación Ehteraz, en la que tendrán que cargar toda la información vinculada a su estadía y a la vacunación. La misma tiene un código QR que en general se ve verde, con un recuadro dorado (que indica que el usuario está vacunado y que su última dosis fue hace no menos que nueve meses). En caso de que la persona dé positivo, el código se pondrá en rojo y, en caso de que tenga un contacto estrecho (la app tiene GPS y detecta si estuvo cerca de un portador del COVID-19) se pondrá en amarillo, hasta que se realice un testeo. Los menores de 50 años que sean contacto estrecho y cuyo antígeno sea negativo, no deberán aislarse y su código QR volverá a ser verde.

“Esta app te la piden en todos los lugares con espacios cerrados”, comenta Belén, quien agrega: “El test rápido lo venden en farmacias y supermercados, sale 25 riyals, (USD 6,6). Te lo hacés vos. Si tenés síntomas te hacen gratis el PCR en las clínicas y si vos querés hacértelo por control, un PCR te puede salir 25 dólares”.

Quienes den positivo deberán cumplir con el aislamiento que se les imponga: “Te llegan a agarrar paseando por un shopping con la app en rojo, te ponen una multa, en eso son muy estrictos. Acá las normas se cumplen”.

Infobae