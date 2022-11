En una maratónica sesión, el Senado buscará aprobar el Presupuesto 2023

Se trata de proyectos que tienen media sanción en la Cámara de Diputados. Aunque se prevén discusiones, el oficialismo cuenta con los votos. Cristina Kirchner no estará presente y el FdT metió Consejo de la Magistratura y asensos militares en el temario y hay enojo de JxC

El Senado de la Nación volverá a reunirse esta tarde para intentar darle sanción definitiva al proyecto de ley de Presupuesto 2023 que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados.

Como suele suceder con esta norma, la misma ya ha sido trabajada por los senadores en el momento en que se debatía en Diputados, por lo que se espera que el trámite no tenga demasiados inconvenientes. En el oficialismo descuentan que tienen los votos para darle sanción definitiva y girarlo al Ejecutivo y desde la oposición adelantaron que se votará similar a como sucedió en la Cámara baja: el PRO se abstendrá y el radicalismo apoyará en general.

En la Cámara de Diputados el proyecto fue aprobado el pasado 25 de octubre y obtuvo 180 votos positivos, 49 abstenciones y 22 negativos.

La única duda que hay en el Frente de Todos es sobre la posición que va a tener el senador por Entre Ríos, el oficialista Edgardo Kueider. En el tratamiento en comisión, que fue bastante ágil, el entrerriano se negó a firmar el dictamen y cuestionó una resolución de la Secretaría de Energía sobre tarifa diferencial eléctrica para las provincias del norte país en donde no está incluida Entre Ríos. Lo más probable es que, si no hay un cambio en el que se incluya a la provincia, el senador acompañe en general y vote en contra en particular.

La ventaja con la que cuenta el oficialismo en este caso es que los legisladores radicalesde las provincias del norte, que con esta norma se establece un precio más bajo en la energía eléctrica por las altas temperaturas, es poco probable que voten en contra del artículo porque significaría ir en desmedro de sus intereses.

El otro punto que se tratará en la sesión que presidirá la senadora Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora, ya que Cristina Kirchner está a cargo del Ejecutivo por el viaje de Alberto Fernández, tiene que ver con la prórroga de impuestos.

El pasado 21 de septiembre, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dio dictamen favorable al proyecto de ley que prorroga por cinco años la vigencia de los impuestos a las Ganancias; a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque; del Monotributo; de Capital de la Cooperativa; y el adicional de Cigarrillo, los cuales vencen a fines de 2022 y representan el 32% de la recaudación impositiva.

Desde ese momento hasta ahora en la Cámara Alta no lograba obtener el número para poder llevar al recinto la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, que propone la extensión por cinco años de los impuestos y también mantener la vigencia hasta 2023 del Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Otros de los impuestos que el Gobierno quiere extender son las asignaciones específicas en el IVA, como el impuesto a los pasajes al exterior previstos en la ley 25.997, con el cual se sostiene el Fondo Nacional del Turismo.

Aunque desde Juntos por el Cambio decidieron llevar un dictamen de minoría, lo más probable es que el Frente de Todos haga valer su número y junto a sus socios apruebe la extensión por cinco años.

Aunque estas sesiones suelen ser catalogadas de “maratónicas”, en el Frente de Todos saben que hay un impedimento respecto de los plazos. El jueves es el acto del Día de la Militancia en la ciudad de La Plata y que tiene como única oradora a Cristina Fernández de Kirchner. Como muchos de ellos van a asistir, buscarán que la sesión sea lo menos extenuante posible.

Desafío

Un punto que generará discusión es que el oficialismo rompió el acuerdo con JxC y modificó el temario para introducir en la sesión Consejo de la Magistratura y ayer la presidencia del Senado envió un documento en donde establece quienes son los representantes de la Cámara ratificando al senador kirchnerista y, además, lo lleva al recinto para que sea votado por el pleno del Cuerpo.

De esta manera, el Frente de Todos en el Senado no solo que desafía la decisión de la Corte Suprema sino redobla la apuesta e incluye el nombramiento del senador de Unidad Ciudadana Martín Doñate en el decreto de convocatoria a la sesión de este miércoles como primer tema a ser tratado.

Infobae