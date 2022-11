Larreta: “Mientras los argentinos no llegan a fin de mes, en el Gobierno se pelean por comentarios”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó este sábado las internas dentro del Frente de Todos (FdT). “Mientras los argentinos no llegan a fin de mes, en el Gobierno se pelean por comentarios”, sostuvo y señaló que dicha actitud “espanta” a quienes piensan en invertir en la Argentina. Además, analizó el clima dentro Juntos por el Cambio (JxC) con miras a las elecciones de 2023 y se refirió a los reclamos de los médicos residentes por mejores condiciones laborales.

Consultado en CNN Radio acerca del reciente ida y vuelta entre el diputado nacional Máximo Kirchner y el presidente Alberto Fernández, al que el primero acusó de haber usado la Casa Rosada como trampolín para “iniciar una aventura personal”, Larreta manifestó: “No me meto demasiado en las peleas internas entre ellos. Leo algunas cosas en los medios, pero lo único que sé es que si alguien está pensando hoy en poner un negocio en la argentina, en generar laburo, poner una fábrica o amplair su negocio, cuando lee esas cosas sale espantado. Ese es el problema de estas contradicciones dentro del Gobierno y entre el presidente y la vice: lo único que hacen es que haya más gente que no consigue laburo”.

A continuación, cuestionó en la misma línea: " ¿Quién invierte en la Argentina hoy cuando ve estas contradicciones en el Gobierno? Además están los problemas de la situación en la que estamos, con 7% de inflación y 40% pobreza. Si además de eso en el Gobierno se pelean, yo creo que es muy malo para la Argentina y una muy mala señal (...) Acá hay un problema gravísimo en la Argentina que es que los argentinos no llegan a fin de mes; que hace unos días mataron a una persona en la Provincia para robarle una moto; que Rosario está tomado por el narco... Esos son los problemas y mientras pasa eso, se pelean por comentarios unos del otro. No ayuda en nada”.

Más tarde, el mandatario planteó que la salida de la crisis que atraviesa el país es posible a través de la implementación políticas de larga duración que no se modifiquen con cada cambio de gobierno. “El gran desafío en la Argentina es que se tracen políticas que tracen un rumbo y contar con un plan que se mantenga en el tiempo. Los países que salieron adelante con crisis iguales o peores a la nuestra es porque mantuvieron un plan durante 20 o 30 años seguidos, como España o Israel. Eso se llama políticas de Estado: cambia el Presidente y las cosas no se cambian todo el tiempo”, afirmó y remató: “Acá parece que refundamos el país con cada cambio de presidente. Así es imposible”.

Con relación a la interna de JxC, que quedó en evidencia días atrás luego de la fuerte discusión protagonizada por la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, dijo: “Hubo tensiones la semana pasada y la verdad es que la imagen que se da no es buena, pero no hay ningún riesgo en la unidad de JxC. Esa unidad evitó, por ejemplo, que se cambien las PASO; evita cambiar la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; que se lleven puesto al procurador (...) Eso no quita que haya tensiones, que no son buenas. Hay que tratar de evitar ese tipo de situaciones”.

Conflicto con los médicos residentes

Después, Larreta volvió a referirse a los sostenidos reclamos de los médicos residentes porteños por mejores condiciones laborales. A ese respecto, expresó: “No tentgo dudas de que se va a encauzar. Estamos poniendo todo el esfuerzo y trabajando durante el fin de semana también. Están trabajando Felipe Miguel, Fernán Quirós, Martín Mura; todos comprometidos para resolverlo lo antes posible”.

Tras ello, volvió a adjudicar el bajo salario de los profesionales de la salud a la inflación. “Esto es una consecuencia más de lo que es una inflación altísima como la que tenemos. Nosotros nos habíamos comprometido a una mejora salarial durante el año y la veníamos cumpliendo. Ahora, cuando vos tenés una inflación que crece todos los meses es imposible, no hay acuerdo que valga”, señaló.

Por último, cerró con un mensaje para los médicos: “Estamos haciendo todo el esfuerzo y no tengo ningunda duda de que lo vamos a arreglar”.

Fuente: La Nación