El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, respondió esta mañana en el Centro Cultural Kirchner las críticas que lanzó el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, en el Congreso Provincial el sábado pasado, cuando tildó al presidente Alberto Fernández de “aventurero” y donde también lanzó severos cuestionamientos a la gestión presidencial.

“No participan del Gobierno, hace rato que no toman una decisión sobre lo que nos importa a todos”, sostuvo el funcionario en una breve interrupción de la Primera Cumbre Latinoamericana sobre Seguridad Interior, que se desarrolla entre hoy y mañana en el segundo piso del CCK, con la asistencia de ministros de ese área de América Latina y con la presencia del embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico.

“Tengo que inferir que es el único que se las sabe todas y que nosotros somos unos boludos. Es un poco distinta la situación, puede que se las sepa todas, pero nosotros no somos boludos y estamos trabajando para solucionar los problemas del país”, agregó. “Estaría estupendo que se sumaran a hacer algo positivo para el país”, manifestó uno de los ministros más cercanos al primer mandatario.

“Se llenan la boca hablando de la gente en términos espantosos sin definir con claridad la gráfica de acercarse a un pueblo que espera soluciones”, aseguró en otra referencia contundente al discurso de uno de los máximos líderes de La Cámpora.

“Inventan palabras o buscan palabras y aprovechan esas palabras porque quedan lindo. Ser presidente de la Nación requiere de toda la atención de todos los sectores de la política. Lo hemos todos con Néstor y con Cristina, lo hemos hecho de buena fe. Buscar una palabra en Billiken para denostar al Presidente tiene cero valor, no tiene ninguna importancia”, señaló en otra de sus ácidas respuestas.

“No tienen ascendencia sobre el pueblo”, respondió cuando le preguntaron si las críticas del sector que nuclea la vicepresidenta atentan contra la gobernabilidad”.

“Ayer (sic) lo felicitaban todos pero eran sus amigos. Cuando era chico, mis amigos iban y me cantaban el cumpleaños porque me querían”, expresó con una media sonrisa irónica.

Cuando se le consultó por cuál candidato se inclinaría en las PASO de 2023, Aníbal Fernández se mostró firme: “Sé que el Presidente tiene que ser candidato y si Cristina, que es la dirigente más importante de los últimos 100 años, entiende que lo debe hacer quién le puede negar esa posibilidad”.

“El Frente de Todos no es de tres o cuatro dirigentes”, había dicho el presidente Alberto Fernández en una entrevista radial, y sostuvo que el diputado nacional “tiene una mirada equivocada”. “Nunca quise construir el albertismo, no creo en los personalismos y somos parte de un proyecto; se me puede acusar de cualquier cosas menos de hacer aventuras personales”, agregó.

El sábado por la tarde Máximo Kirchner fue el encargado de cerrar el congreso del PJ Bonaerense en Mar del Plata y en su discurso cuestionó al Presidente sin mencionarlo. “Gobernar no es una decisión individual, es del conjunto”, señaló el legislador.

“Nunca más nos puede volver a pasar lo mismo. No puede pasar otra vez en un frente amplio como el nuestro (Frente de Todos), que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción los lleva a un lugar importante inicie una aventura personal”, señaló al rememorar la previa a las elecciones de 2019 y vincular aquel escenario con la actualidad de cara las elecciones de 2023. “Para aventureros está el turismo”, remató.

Más allá de la fuerte declaración que hizo a las críticas de Máximo, Alberto Fernández se preocupó por dejar en claro que “es buen compañero”. Y remarcó: “Nadie sobra. Todos hacemos falta. Toda opinión es valiosa y respetable. No quiero entrar debate, solo llamo a la reflexión”.

Infobae